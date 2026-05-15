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EVENTO "Jaqueira Geek" celebra cultura nerd com HQs, cosplay e jogos no Bairro do Recife Evento gratuito na Livraria Jaqueira acontece no sábado (16) e no domingo (17), com programação voltada para fãs de quadrinhos, RPG, card games e cultura pop

A quarta edição do "Jaqueira Geek" promete transformar a Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife, em um ponto de encontro para fãs da cultura nerd, neste sábado (16) e no domingo (17). Com entrada gratuita, o evento reúne feira geek, torneios, jogos, mesas de RPG, concurso de cosplay e a participação de ilustradores e quadrinistas convidados.

A programação acontece das 11h às 19h e celebra o Dia do Orgulho Nerd com atividades voltadas para diferentes públicos. Entre os destaques estão os campeonatos de card game, espaço para jogos de tabuleiro, atrações ligadas ao universo do k-pop, distribuição de brindes e sorteios de mangás e quadrinhos.

Um dos artistas confirmados nesta edição é o quadrinista, ilustrador e arte-educador Davi Calil. Ele já trabalhou na revista MAD e participou do design de personagens da animação “Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas”, exibida pelo Cartoon Network Brasil.



Calil é autor de obras como “Uma Noite em L’Enfer”, “Quaisqualigundum” (vencedora do Troféu HQ Mix) e a adaptação em quadrinhos de “O Homem que Sabia Javanês”, clássico de Lima Barreto publicado pela Editora Via Lúdica.

Além do "Artist’s Alley", que reúne diversos ilustradores convidados, o evento conta com atividades especiais para o público. Quem levar 1 kg de alimento não perecível terá prioridade nos sorteios de brindes e mangás promovidos durante a programação.

Serviço:

Jaqueira Geek

Quando: sábado (16) e domingo (17), das 11h às 19h

Onde: Livraria Jaqueira - Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife, Recife

Entrada gratuita

Informações: @livraria.jaqueira

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