SÃO JOÃO 2023 Jaqueira, na Zona da Mata Sul, anuncia programação junina; confira a agenda Shows no município começam neste sábado (10)

A programação junina de Jaqueira, município da Zona da Mata Sul de Pernambuco, foi divulgada. Com o tema "São João de Antigamente", a festa tem início neste sábado (10), a partir das 21h, com shows de Bidinga do Acordeon e Matheus Vini.

As apresentações musicais ocorrem no "palhoção" montado no Centro da cidade. Geraldinho Lins, Forró Chacal, Kelly Souza, Adriano Estigado e Forró das Estrelas estão entre as atrações.

Além dos shows, o público vai poder visitar a Estação do Forró e uma feira de artesanato. O município ainda recebe o Arraial da Educação, com a participação de escolas estaduais da Mata Sul, no dia 16, a partir das 13h.



A quadrilha Raízes Junina se apresenta no centro de Jaqueira no dia 17, às 19h. Também está na programação a inauguração de uma praça no povoado de Frei Caneca.

Confira a programação de São João de Jaqueira:

Sábado (10)

Bidinga do Acordeon

Matheus Vini

Segunda-feira (12)

Kelly Sousa

Renan Cruz

Terça-feira (13) - Povoado de Frei Caneca

Festa de Santo Antônio

Trio Capital Nordestina

Sábado (17)

Walmir Melo

Forró Da Vaquerama

Lia De Carvalho

Sexta-feira (23)

Adriano Estigado

DJ Darllan e Amanda Lins

Forró Chacal

Sábado (23)

Stephane Souto

Cidia Lima

Quarta-feira (28)

Forró Das Estrelas

Naldinho Ferraz

Geraldinho Lins

