A- A+

Reconhecimento Jaqueline Fraga, da Folha de Pernambuco, entre as 50 jornalistas negras mais admiradas do Brasil Prêmio Os +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira destacou 52 jornalistas do Brasil, dos quais 35 mulheres

A jornalista da Folha de Pernambuco Jaqueline Fraga foi anunciada na lista do Prêmio "Os +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira", promovido por Jornalistas&Cia em parceria com 1 Papo Reto, Neo Mondo e Rede JP de Jornalistas pela Diversidade na Comunicação. A votação em dois turnos, contou com campanha e movimentação dos profissionais da comunicação nas redes sociais e, finalizada a apuração, elegeu 60 jornalistas e 11 publicações de destaque.



A cerimônia de premiação dos homenageados está marcada para a noite de 13 de novembro, na Unibes Cultural, em São Paulo. Serão homenageados 52 profissionais na categoria Jornalistas, dos quais 35 mulheres; cinco entre os profissionais de Imagem; cinco veículos na categoria geral; e outros seis entre as publicações lideradas por jornalistas negros.

Premiação

O evento tem patrocínio Ouro de Bayer e Unilever, Bronze de DOW e Latam, aos apoios de Embaixada e Consulados dos Estados Unidos e Unibes Cultural, e aos apoios institucionais de ABI, Conajira/Fenaj e Rede Mar. Na ocasião, também serão conhecidos os TOP 10 +Admirados Jornalistas, os campeões regionais de admiração, o campeão da categoria Imagem Foto/Vídeo e os campeões das categorias Veículo Geral e Veículo Liderado por Jornalistas Negros, além das homenagens especiais aos Decano e Decana do Jornalismo – Troféu Luiz Gama, Revelação do Ano – Troféu Tim Lopes e Personalidade do Ano – Troféu Glória Maria.

Veja também

Literatura Escritora pernambucana Ana Júlia lança livro na Bienal do Livro, neste sábado (14)