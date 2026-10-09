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Artistas Jaqueta de 'Thriller' e luva de Michael Jackson vão a leilão em Abu Dhabi Peças usadas pelo Rei do Pop em momentos marcantes da carreira serão oferecidas em dezembro; uma delas foi vendida pela última vez por quase £ 1,4 milhão

A jaqueta vermelha de couro usada por Michael Jackson no clipe de Thriller e a luva branca com strass que marcou uma de suas apresentações mais emblemáticas serão leiloadas em 7 de dezembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os objetos estarão entre os destaques do Leilão Noturno Fashion Legacy, organizado pela Julien’s Auctions, e devem atrair colecionadores interessados em adquirir itens históricos do Rei do Pop.

Criada pela figurinista Deborah Nadoolman Landis, a jaqueta foi uma das duas confeccionadas para o videoclipe lançado em 1983. A outra foi rasgada durante as cenas com zumbis e atualmente está exposta no Rock and Roll Hall of Fame, nos Estados Unidos. O valor estimado da peça que irá a leilão não foi divulgado publicamente e pode ser consultado mediante solicitação. Em 2011, ela foi vendida por quase £ 1,4 milhão.

A luva branca, por sua vez, foi usada pelo cantor durante a gravação do especial Motown 25: Yesterday, Today, Forever, também em 1983. O acessório foi estimado em £ 700 mil. Em 2022, outra iniciativa reuniu cerca de 32 mil itens relacionados ao artista em um único lote, com avaliação de £ 2,5 milhões. A coleção, que pertencia a um proprietário anônimo, havia sido destinada a um museu em Los Angeles, mas o projeto não avançou. O leilão foi organizado pela House of Consultants.

A trajetória do Rei do Pop

Michael Jackson (1958-2009) começou a carreira ainda criança, como integrante do Jackson 5, grupo formado com seus irmãos. Na década de 1980, consolidou-se como um dos artistas mais influentes da música mundial, impulsionado pelo sucesso de álbuns como Thriller, lançado em 1982, e por videoclipes que transformaram a relação entre música, dança e audiovisual.

Conhecido como Rei do Pop, Jackson tornou-se referência pela combinação de inovação musical, coreografias marcantes e espetáculos grandiosos. Mesmo após sua morte, em 2009, sua obra continua mobilizando fãs e colecionadores, enquanto objetos associados a momentos decisivos de sua carreira alcançam valores elevados no mercado de memorabilia.

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