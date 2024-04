A- A+

REI DO POP Jaqueta lendária de Michael Jackson vai a leilão por R$ 512 mil Michael Jackson usou nas performances de Billie Jean durante a Victory Tour, em 1984

Vai a leilão a lendária jaqueta que Michael Jackson usou nas performances de Billie Jean durante a Victory Tour, em 1984. A clássica peça preta, coberta de paetês, foi desenhada pelo estilista Bill Whitten, de acordo com tabloide Daily Mail.





É esperado que o item receba lances de US$ 80 mil a US$ 100 mil, cerca de R$ 410 mil a R$ 512 mil na cotação atual, também segundo o veículo britânico.



A casa de leilões Julien's, responsável pela venda, lembrou ainda que o traje "marcou a única vez em que os seis irmãos Jackson - Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Randy e Michael - dividiram o palco em uma turnê completa". O leilão ocorre entre 29 de 30 de abril, no Hard Rock Cafe, em Nova York, EUA. Lances podem ser feitos também pelo site da Julien's.

Veja também

RAINHA DO POP Madonna já se declarou para Caetano Veloso e pediu abraço em vinda ao Brasil