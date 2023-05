A- A+

O casamento Fernando Scherer, o Xuxa, de 48 anos, com a coach de meditação Dianeli Geller, marcou o fim de semana em Florianópolis, Santa Catarina . A cerimônia, que aconteceu neste sábado, foi realizada em um espaço holístico, localizada na Praia Mole.

Com direito a caminho de pétalas brancas para a chegada da noiva até o altar, o local da união tem vista para o mar e é cercado de natureza e jardim dos cristais. O espaço Aviva conta ainda com um domo Geodésico, octógono, mirante e acesso a uma trilha exclusiva com vista para a ponta do gravatá.

Xuxa e Dianeli estão juntos há cerca de dois anos. O ex-nadador foi casado com Scheila Mello, ex-dançarina do grupo É o Tchanaté 2018. Os dois tiveram uma filha, Brenda, hoje com 10 anos. Ele foi avô no ano passado, quando nasceram os gêmeos Mel e Bento da filha mais velha Isa Scherer, com Vanessa Medeiro A ex-Master Chef e influenciadora Isa Scherer chegou acompanhada do marido, Rodrigo Calazans, e os filhos.

Em seu perfil profissional, o Meditation 4 You, um centro de aulas de meditação, Dianeli compartilhou momentos da festa. "Hoje é o grande dia", postou ela, mostrando o espaço onde foi realizado a cerimônia, decorado com flores.

Dianeli Geller é formada em Educação Física e foi jogadora da seleção brasileira de handebol. Atualmente, ela é coordenadora do curso de formação de instrutores de meditação.

