Jardim do Cais do Sertão: lirismo, cirandas e shows integram programação a partir desta sexta (13)
Com Cordel do Fogo Encantando e Orquestra Malassombro entre as atrações, folia no Cais faz parte da agenda do Pernambuco Meu País no Carnaval
O Festival Pernambuco Meu País no Carnaval inicia programação para a folia no Bairro do Recife a partir desta sexta (13), no Jardim do Cais do Sertão. Por lá, atrações como Cordel do Fogo Encantando, Orquestra Malassombro, Antúlio Madureira e Getúlio Cavalcanti se apresentam no palco. O acesso é gratuito.
Além de shows que mesclam ritmos diversos, do frevo ao coco, a programação também passa pela ciranda, pelos maracatus e pelos afoxés, entre outras manifestações culturais identitárias do Carnaval de Pernambuco.
Para Cacau de Paula, sceretária de Cultura do estado, a programação do festival "é um reflexo da diversidade, da memória e da força criativa que fazem do nosso Carnaval uma referência nacional".
Já a presidente da Fundarpe, Renata Borba, destaca que a festa é uma "consolidação de um espaço simbólico que reúne mestres e mestras da cultura popular, artistas pernambucanos consagrados nacioncalmente e novas gerações".
Programação
Realizado pelo Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura (Secult-PE), Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Secretaria de Turismo e Lazer (Secult-PE) e Empetur, a programação do Jardim do Cais do Sertão, que integra as ações do Carnaval no estado, que traz como tema deste ano "A gente é festa".
A folia no Cais segue até a terça-feira (17). Veja programação:
Sexta-feira, 13
15h30 - Urso Branco Cangaçá
16h - Afoxé Alafin Oyó convida Coco de Umbigada
17h - Mestre João Limoeiro convida Mestre Josivaldo Caboclo
18h - Getúlio Cavalcanti convida o Bloco Carnavalesco Misto da Saudade
19h - Orquestra Malassombro
20h30 - Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo convida Mônica Feijó e Josildo Sá
Sábado, 14
15h30 - Maracatu de Baque Solto Águia de Ouro
16h - Afoxé Tela Oko Ara Ejibó
17h - O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico
18h - Frevo a Dois
19h - Briê convida Siba Puri
20h30 - Banca Ave Sangria
Domingo, 15
15h30 - Urso Cangaçá de Água Fria
16h - Coco Miudinho da Xambá convida Cila do Coco
17h - Cacau e Lulu e Maguebitinho
18h - Zeca Cirandeiro
19h - Antúlio Madureira
20h30 - Renata Rosa convida Caetana
Segunda, 16
15h30 - Maracatu de Baque Solto Estrela da Serra
16h - Afoxé Povo de Ogunté
17h - Samba de Coco Raízes de Arcoverde convida Pretinha do Congo
18h - Adiel Luna e Coco Camará convida Poli
19h - Fabiana Santiago
20h30 - Cordel do Fogo Encantado
Terça, 17
15h30 - Boi Fantástic
16h - Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu
17h - Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Olinda
18h -Afoxé Filhos de Dandalunda
19h - Ciel Santos
20h30 - Banda Eddie
SERVIÇO
Festival Pernambuco Meu País no Carnaval
Quando: desta sexta (13) até a terça-feira (17), a partir da 15h30
Onde: Jardim do Cais do Sertão, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @culturape