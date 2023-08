Jardins do Casbah recebe a primeira edição da Reggae Love neste sábado (19); saiba mais

A- A+

Neste sábado (19), a partir das 20h, acontece a primeira edição da Reggae Love, nos Jardins do Casbah, em Olinda. A festa será promovido pela Já Deu Certo Produções, sob a direção de Tatá Tenório, e contará com apresentações da banda paraense Reggaetown e do músico noronhense Wilker Brasileiro.

A proposta da Reggae Love é proporcionar uma noite repleta de clássicos da MPB, do reggae nacional e internacional, além de versões mais clássicas do rock and roll. Os ingressos para o evento estão à venda pelo valor de R$ 30 + 1kg de alimento (antecipado) e R$ 40 no dia, através do site do Sympla.

Serviço

Primeira edição da Reggae Love

Sábado (19), às 20h

Casbah, rua 27 de janeiro, Olinda

