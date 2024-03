Jards Macalé e Sergio Krakowski Trio apresentam show no Recife, em abril

A- A+

No próximo dia 20 de abril, Recife terá a oportunidade de conferir um encontro musical de peso: o cantor e compositor Jards Macalé se une ao percussionista Sergio Krakowski e seu trio, em show inédito, que acontecerá no Teatro Boa Vista, na região central da Capital pernambucana.



A apresentação remete ao álbum "Mascarada", que gravaram juntos, em homenagem ao sambista Zé Keti, e lançado em janeiro deste ano – nos formatos digital e LP – pela gravadora Rocinante. Os ingressos para o show estão à venda no Sympla.

Show

Um dos mais criativos e inovadores percussionistas da atualidade, Sergio Krakowski (pandeiro) se uniu ao guitarrista Todd Neufeld e ao pianista Vítor Gonçalves. Juntos, formam o trio que gravou com Jards o álbum "Mascarada" e que o acompanhará no show no Teatro Boa Vista.



Canções emblemáticas de Zé Keti, como "Opinião" e "Acender as velas" estão no disco – em versões "free líricas" – e no show de Macalé e Krakowski. Da lavra dos artistas, também estão músicas como "Farinha do Desprezo", de Jards, e "Renegue não", de Sergio.



Os artistas

Desde os seus primeiros passos na cena musical carioca, Jards Macalé desafiou as convenções e trouxe uma abordagem única à sua arte. Sua carreira é marcada por uma gama de influências e colaborações, que vão desde a bossa nova até a tropicália, passando pelo samba e também pelo rock.

Essa habilidade em mesclar diferentes estilos musicais consolidou Macalé, além de músico, também como um compositor e arranjador de grande renome.

Sergio Krakowski é reconhecido como um dos percussionistas mais inovadores da atualidade. Sua abordagem única ao pandeiro transforma o tradicional instrumento em uma plataforma para exploração sonora e experimentação musical.

Autor de um trabalho pioneiro na criação de softwares e sistemas interativos que expandem as possibilidades criativas do pandeiro, a obra de Krakowski é resultado de interseções entre música e tecnologia, representando novos horizontes para a expressão musical.



SERVIÇO

Jards Macalé e Sergio Krakowski Trio

Quando: 20 de abril

Onde: Teatro Boa Vista | Rua Dom Bôsco, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 90, à venda no Sympla

Veja também

AGRESTE Paixão de Cristo de Nova Jerusalém começa neste sábado (23), no Agreste