ASSÉDIO Jared Leto é acusado de má conduta sexual por nove mulheres, segundo site Reportagem do portal da Air Mail traz depoimentos de supostas vítimas, algumas menores na época; ator e cantor negou acusações

Jared Leto foi acusado má conduta sexual por nove mulheres, segundo reportagem do portal Air Mail publicada neste sábado (7).

De acordo com o depoimento das supostas vítimas, o ator e cantor as teria assediado e as colocado em situações desconfortáveis, algumas das quais quando eram menores de idade.

A reportagem destaca que Leto teria um padrão de comportamento inapropriado, incluindo ligações de madrugada de cunho sexual, ficar nu e se masturbar diante delas. "É um segredo aberto há muito tempo", disse uma das entrevistadas à publicação, sem revelar sua identidade.

Os episódios teriam acontecido nos anos 2000 e início dos anos 2010. Uma mulher, que se identificou como a modelo Laura La Rue, disse ter imnformado ao ator que tinha 16 anos, na época, e que ele teria trocado e-mails com ela chamando-a para sua casa, e, no local, começou a andar nu na frente dela. Outra, que tinha 18 anos, alega que Jared se masturbou na sua frente.

O ator não se manifestou, mas um representante negou "expressamente" as acusações ao Air Mail.

