apresentação surpresa Jared Leto faz show improvisado no meio da rua, em Portugal, e atrai multidão; veja vídeo Artista é acompanhado por dezenas de fãs e turistas, em Lisboa, e trânsito precisa ser interrompido no local: "Vocês foram incríveis"

A apresentação de um artista de rua — na Praça do Comércio, em Lisboa, em Portugal — atraiu uma multidão inesperada, na última quinta-feira (30). Quem passava pelo local, um dos pontos turísticos mais conhecidos na cidade, demorava a acreditar no que via. Cover? Sósia? Cosplayer? Que nada. Tratava-se mesmo de Jared Leto, o famoso ator e cantor americano, em carne e osso, entoando canções da banda Thirty Seconds to Mars, no meio do povo.

Vídeos mostrando o momento inusitado viralizaram nas redes sociais, nesta sexta-feira (31). As imagens mostram dezenas de pessoas acompanhando o artista — que também é estrela de filmes hollywoodianos, como "Clube de compras Dallas" (2013), com o qual ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, e "Réquiem para um sonho" (2000) — numa andança musical pelos arredores da Praça do Comércio.

jared leto perdeu tudo e ta morando de favor (tocando na praça do comercio em lisboa). DO NADA! amei, eu amo viver. pic.twitter.com/YH0igb8odE — Gabe Simas (@gabesimas) May 30, 2024

Foi nas redes sociais que Jared Leto revelou a ideia inusitada. Na manhã da última quinta-feira (30), após realizar um show lotado, na véspera, numa casa de shows em Lisboa, o cantor escreveu por meio do Instagram: "Vocês foram incríveis, e tenho uma surpresa para vocês". Em seguida, o artista surgiu, em outro vídeo, desta vez no X (antigo Twitter), para anunciar que ele estaria "presente na Praça do Comércio para tocar violão". Pois bem, a promessa foi cumprida.

No final da tarde da última quinta-feira (30), Jared Leto realmente apareceu na Praça do Comércio, acompanhado do guitarrista Stevie Aiello, para um show improvisado. Nos vários vídeos compartilhados por internautas, é possível ver o artista pedindo à multidão que forme uma roda mais aberta para que ele possa se

Jared Leto in Lisbon



(• credit to video owners) pic.twitter.com/O27f184Zwq — Marysun (@fak3plastic) May 30, 2024

Depois de apresentar várias músicas, perto da Estátua de Dom José I, mas também sob as arcadas dos edifícios ao redor da Praça do Comércio, o concerto acabou se transformando numa peregrinação, forçando até mesmo a paralisação do trânsito no local.

Esta não foi a primeira vez que Jared Leto, de 52 anos, decidiu presentear os fãs com uma apresentação de rua. Também em Lisboa, em 2013, o artista fez uma performance improvisada no bairro do Chiado, tocando as músicas que os fãs pediam. Em 2018, enquanto promovia o lançamento de um novo álbum, ele fez um show surpresa do lado de fora do Jo's Coffee, em Austin, no Texas, nos EUA. E tem mais. Em 2019, na véspera do Festival UPark, em Kiev, o cantor pediu uma guitarra a um músico de rua e entoou algumas canções numa ponte na capital ucraniana.

