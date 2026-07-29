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acusação Jared Leto nega acusações de abuso sexual relatadas por mulheres em documentário Produção da emissora britânica BBC reúne relatos de dez mulheres; quatro delas acusam o ator e músico de crimes sexuais ocorridos entre 2002 e 2016

O ator e músico americano Jared Leto, de 54 anos, respondeu sobre as acusações de conduta sexual imprópria reunidas no documentário "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" ("Jared Leto: O Segredo Obscuro de Hollywood"), da BBC. A produção traz depoimentos de dez mulheres, quatro das quais relatam supostos crimes sexuais cometidos quando eram adolescentes. Ela as declarou "categoricamente falsas".

Esse é o primeiro posicionamento de Jared Leto sobre o assunto com a repercussão do lançamento nest quarta-feira (29). Ele disse em comunicado à imprensa internacional, divulgado por seus representantes:

"Nunca agredi sexualmente ninguém em toda a minha vida. Essas alegações são absolutamente e categoricamente falsas."

Segundo o documentário, os episódios teriam ocorrido entre 2002 e 2016, período em que Leto estava na faixa dos 30 e 40 anos. As denunciantes afirmam que tinham entre 16 e 19 anos quando conheceram o vencedor do Oscar e vocalista da banda Thirty Seconds to Mars.

Uma das mulheres afirma ter mantido relação sexual com Leto aos 17 anos, na Califórnia, alegando que o ator ignorou questionamentos sobre sua idade. Pela legislação do estado americano, o caso poderia ser enquadrado como estupro de vulnerável, segundo a reportagem da BBC.

Outra denunciante diz ter sido agredida sexualmente em um motel de Las Vegas quando também tinha 17 anos. Uma terceira afirma que foi ameaçada de violência sexual aos 19 anos, após um show da banda em Londres, em 2013.

Já uma quarta relata ter sido alvo de aliciamento aos 16 anos, com ligações telefônicas de conteúdo sexual explícito e insistentes propostas para manter relações sexuais.

O documentário ainda traz o relato de outra mulher que afirma ter conhecido Leto aos 14 anos durante um festival de música. Ela diz que o ator fez comentários de teor sexual sobre seu corpo e pediu a um segurança que a levasse aos bastidores do evento.

Ex-integrantes da equipe de turnê do Thirty Seconds to Mars também afirmam que havia desconforto entre funcionários em razão da proximidade do artista com fãs adolescentes.

A BBC afirma ter analisado fotografias, mensagens e outros materiais que corroborariam parte dos relatos apresentados. A emissora também diz ter tido acesso a pelo menos um acordo de confidencialidade (NDA) que teria sido enviado a uma das mulheres para impedir que ela comentasse publicamente o relacionamento com Leto.

Histórico de denúncias

As novas acusações se somam às denúncias publicadas em 2025 pela revista Air Mail, quando nove mulheres relataram episódios de suposta conduta sexual inadequada envolvendo Jared Leto, algumas delas afirmando que eram menores de idade na época dos fatos.

Na ocasião, um representante do ator negou todas as acusações, classificando-as como falsas.

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