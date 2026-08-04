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acusação Jared Leto perdeu papel importante no cinema em meio a acusações de abuso sexual, diz site Ator estava em negociações avançadas para nova produção do diretor Barry Levinson, segundo fontes ouvidas pelo Page Six

Jared Leto, acusado de abuso sexual nos últimos anos, perdeu um papel importante em um filme a ser produzido. Casos envolvendo o ator vieram a tona na semana passada com o lançamento do documentário "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" ("Jared Leto: O Segredo Obscuro de Hollywood"), da BBC.

Isto teria colocado fim às negociações de Leto para um papel no thriller político "Assassination", noticiou com exclusividade o site Page Six nesta terça-feira (4).

Fontes ouvidas pelo site afirmam que o ator e cantor americano estava em negociações avançadas para integrar o novo trabalho do diretor Barry Levinson, antes da produção recusar sua escolha em meio a crescentes acusações.

Uma das pessoas ouvidas pelo Page Six indicou que parecia ser "um acordo fechado", com os dois mantendo conversas contínuas sobre o papel.

A produção da BBC traz depoimentos de dez mulheres, quatro das quais relatam supostos crimes sexuais cometidos quando eram adolescentes.

A repercussão teria afastado as negociações para o novo trabalho, quando um "número crescente de acusações" acabou por se tornar "impossível de ignorar", segundo o Page Six.

Documenttário relata crimes sexuais

Segundo o documentário, os crimes sexuais teriam ocorrido entre 2002 e 2016, período em que Leto estava na faixa dos 30 e 40 anos.

As denunciantes afirmam que tinham entre 16 e 19 anos quando conheceram o vencedor do Oscar e vocalista da banda Thirty Seconds to Mars.

Uma das mulheres afirma ter mantido relação sexual com Leto aos 17 anos, na Califórnia, alegando que o ator ignorou questionamentos sobre sua idade.

Pela legislação do estado americano, o caso poderia ser enquadrado como estupro de vulnerável, segundo a reportagem da BBC.

Outra denunciante diz ter sido agredida sexualmente em um motel de Las Vegas quando também tinha 17 anos. Uma terceira afirma que foi ameaçada de violência sexual aos 19 anos, após um show da banda em Londres, em 2013.

Já uma quarta relata ter sido alvo de aliciamento aos 16 anos, com ligações telefônicas de conteúdo sexual explícito e insistentes propostas para manter relações sexuais.

O documentário ainda traz o relato de outra mulher que afirma ter conhecido Leto aos 14 anos durante um festival de música. Ela diz que o ator fez comentários de teor sexual sobre seu corpo e pediu a um segurança que a levasse aos bastidores do evento.

Ex-integrantes da equipe de turnê do Thirty Seconds to Mars também afirmam que havia desconforto entre funcionários em razão da proximidade do artista com fãs adolescentes.

A BBC afirma ter analisado fotografias, mensagens e outros materiais que corroborariam parte dos relatos apresentados.

A emissora também diz ter tido acesso a pelo menos um acordo de confidencialidade (NDA) que teria sido enviado a uma das mulheres para impedir que ela comentasse publicamente o relacionamento com Leto.

O ator e músico americano declarou tais acusações como "categoricamente falsas". Ele disse em comunicado à imprensa, divulgado por seus representantes, assim que o documentário foi lançado:

"Nunca agredi sexualmente ninguém em toda a minha vida. Essas alegações são absolutamente e categoricamente falsas."

Histórico de denúncias

As novas acusações se somam às denúncias publicadas em 2025 pela revista Air Mail, quando nove mulheres relataram episódios de suposta conduta sexual inadequada envolvendo Jared Leto, algumas delas afirmando que eram menores de idade na época dos fatos.

Na ocasião, um representante do ator negou todas as acusações, classificando-as como falsas.

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