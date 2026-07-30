A- A+

CELEBRIDADES Jason Cloth, produtor de 'Coringa', é preso por suspeita de golpe; entenda As autoridades dos Estados Unidos apresentaram sete acusações de fraude eletrônica contra Cloth

Jason Cloth, produtor de filmes como Coringa (2019), foi preso na última terça-feira, 28, sob suspeita de liderar um esquema de pirâmide que teria movimentado mais de US$ 100 milhões (R$ 512,8 milhões na cotação atual). A informação foi confirmada pelo Gabinete da Procuradoria dos Estados Unidos e divulgada pelas revistas People e Variety.

À frente da Creative Wealth Media Finance Corp, o financista captou recursos entre 2019 e 2026 ao convencer clientes a investir na empresa sob a promessa de que o dinheiro seria destinado ao desenvolvimento de uma plataforma voltada para a produção de filmes e jogos.

As autoridades dos Estados Unidos apresentaram sete acusações de fraude eletrônica contra Cloth. A denúncia foi anunciada pela Procuradoria dos EUA para o Distrito Norte de Illinois na última quarta-feira, 29. O produtor, que mora em Beverly Hills, na Califórnia, participou de sua primeira audiência em Los Angeles

Segundo a acusação, Cloth obteve recursos ao fornecer informações falsas sobre o desempenho e o valor dos investimentos. Os promotores afirmam que parte do dinheiro captado com novos investidores era usada para remunerar investidores anteriores, prática conhecida como esquema Ponzi (o popular "esquema de pirâmide").

A denúncia também aponta que parte dos recursos teria sido desviada para outros fins, incluindo o desenvolvimento de um projeto imobiliário no Canadá. Os promotores pedem o confisco de pelo menos US$ 12,25 milhões.





Um dos casos citados envolve um grupo de investidores que afirma ter perdido US$ 80 milhões. Segundo a acusação, o dinheiro deveria ter sido aplicado na produção de filmes como Ghostbusters: Mais Além (2021), Fúria Primitiva (2024) e outros projetos.

"Cloth obteve de forma fraudulenta mais de US$ 100 milhões do consultor de investimentos de Illinois, dos clientes dele e de outros investidores... com base em falsas declarações sobre o desempenho e o valor dos investimentos", diz um trecho da denúncia, tornada pública pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Chicago.

"No momento em que recebeu os investimentos, Cloth já sabia que usaria o dinheiro para outros fins, incluindo o desenvolvimento de um projeto imobiliário no Canadá e para outras despesas pessoais", continuou.

Histórico de processo por fraude

Cada uma das sete acusações de fraude eletrônica pode resultar em até 20 anos de prisão federal.

Em 2024, um júri determinou que Cloth pagasse US$ 19,6 milhões após ele não comparecer a um julgamento por fraude na Flórida. Segundo a Variety, ele foi considerado responsável por fraudar em US$ 6,6 milhões um investidor da série documental The Pathway, sobre o draft da National Basketball Association (NBA)

Além da indenização referente ao prejuízo, o júri fixou outros US$ 13 milhões (R$ 66,6 milhões) em danos punitivos.

Alexander Loftus, advogado responsável por mover a ação, afirmou que Cloth costumava usar Coringa como um "case de sucesso" para demonstrar sua capacidade de investimento e atrair novos parceiros.

Além de Coringa, o IMDb lista Cloth como produtor de Babilônia (2022), Ghostbusters: Mais Além (2021), Longlegs - Vínculo Mortal (2024) e Guerra sem Regras (2024).

Veja também