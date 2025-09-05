Jason Momoa interpretará brasileiro em nova adaptação de ''Street Fighter''; confira elenco completo
Filme inspirado em game de sucesso chega aos cinemas em outubro de 2026
Mais de três décadas após o lançamento de "Street Fighter — A batalha final", com Jean-Claude Van Damme, a famosa franquia de games "Street Fighter" ganhará nova versão nas telas de cinema. A Paramount Pictures anunciou o elenco do novo longa, que chega aos cinemas em outubro de 2026.
Leia também
• Fernanda Torres se despede do Festival de Veneza: ''Votamos e voltamos''; veja vídeo
• Em meio a rumores de affair com Virginia Fonseca, Vini Jr lança perfume, e web reage
• Paolla Oliveira fala sobre Virginia Fonseca, que será rainha da Grande Rio: veja vídeo
"Ambientado em 1993, os lutadores Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) são colocados de volta em combate quando o misterioso Chun-Li (Callina Liag) os recruta para o próximo Torneio do Guerreiro Global: uma briga brutal de socos, destinos e fúria.
HADOUKEN!— Paramount Pictures Brasil (@ParamountBrasil) September 4, 2025
Os treinos já começaram por aqui com esse elenco brabo.#StreetFighter chega aos cinemas em 2026! pic.twitter.com/d1Bg5oAkS3
Porém, por trás dessa batalha por glória está uma conspiração mortal que os força a se enfrentarem entre si e seus demônios do passado. E se não enfrentarem, é game over!", destaca a sinopse oficial enviada em nota à imprensa.
Para os brasileiros, a novidade ficou na escolha de Jason Momoa para interpretar Blanka, personagem que representa o Brasil no game.
Confira o elenco do novo "Street Fighter":
Noah Centineo como “Ken Masters”
Andrew Koji como “Ryu”
Callina Liang como “Chun-Li”
Joe “Roman Reigns” Anoa’i como “Akuma”
David Dastmalchian como “M. Bison”
Cody Rhodes como “Guile”
Andrew Schulz como “Dan Hibiki”
Eric André como “Don Sauvage”
Vidyut Jammwal como “Dhalsim”
Curtis “50 Cent” Jackson como “Balrog”
Jason Momoa como “Blanka”
Orville Peck como “Vega”
Olivier Richters como “Zangief”
Hirooki Goto como “E. Honda”
Rayna Vallandingham como “Juli”
Alexander Volkanovski como “Joe”
Kyle Mooney como “Marvin”
Mel Jarnson como “Cammy”