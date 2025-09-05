Sex, 05 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CINEMA

Jason Momoa interpretará brasileiro em nova adaptação de ''Street Fighter''; confira elenco completo

Filme inspirado em game de sucesso chega aos cinemas em outubro de 2026

Reportar Erro
O ator Jason Momoa vai interpretar Blanka, personagem que representa o Brasil em "Street Fighter" O ator Jason Momoa vai interpretar Blanka, personagem que representa o Brasil em "Street Fighter"  - Foto: Jean-Baptiste Lacroix/AFP

Mais de três décadas após o lançamento de "Street Fighter — A batalha final", com Jean-Claude Van Damme, a famosa franquia de games "Street Fighter" ganhará nova versão nas telas de cinema. A Paramount Pictures anunciou o elenco do novo longa, que chega aos cinemas em outubro de 2026.

Leia também

• Fernanda Torres se despede do Festival de Veneza: ''Votamos e voltamos''; veja vídeo

• Em meio a rumores de affair com Virginia Fonseca, Vini Jr lança perfume, e web reage

• Paolla Oliveira fala sobre Virginia Fonseca, que será rainha da Grande Rio: veja vídeo

"Ambientado em 1993, os lutadores Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) são colocados de volta em combate quando o misterioso Chun-Li (Callina Liag) os recruta para o próximo Torneio do Guerreiro Global: uma briga brutal de socos, destinos e fúria.
 


Porém, por trás dessa batalha por glória está uma conspiração mortal que os força a se enfrentarem entre si e seus demônios do passado. E se não enfrentarem, é game over!", destaca a sinopse oficial enviada em nota à imprensa.
 

 

Jason Momoa será Blanka em filme 'Street Fighter' Jason Momoa será Blanka em filme 'Street Fighter' — Foto: Divulgação


Para os brasileiros, a novidade ficou na escolha de Jason Momoa para interpretar Blanka, personagem que representa o Brasil no game.

Confira o elenco do novo "Street Fighter":

Noah Centineo como “Ken Masters”

Andrew Koji como “Ryu”

Callina Liang como “Chun-Li”

Joe “Roman Reigns” Anoa’i como “Akuma”

David Dastmalchian como “M. Bison”

Cody Rhodes como “Guile”

Andrew Schulz como “Dan Hibiki”

Eric André como “Don Sauvage”

Vidyut Jammwal como “Dhalsim”

Curtis “50 Cent” Jackson como “Balrog”

Jason Momoa como “Blanka”

Orville Peck como “Vega”

Olivier Richters como “Zangief”

Hirooki Goto como “E. Honda”

Rayna Vallandingham como “Juli”

Alexander Volkanovski como “Joe”

Kyle Mooney como “Marvin”

Mel Jarnson como “Cammy”

Reportar Erro

Veja também

Newsletter