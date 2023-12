A- A+

CINEMA Jason Momoa volta ao papel de Aquaman a partir desta quinta-feira (21); confira crítica "Aquaman 2: O Reino Perdido" também conta com Patrick Wilson, Nicole Kidman e Amber Heard no elenco

“Aquaman 2: O Reino Perdido” estreia nos cinemas nesta quinta-feira (21) e é mais um filme de super-herói que segue a mesma estrutura que já vimos dezenas de vezes, só que debaixo d'água.

Um herói que tem dificuldades de conciliar suas responsabilidades recebe conselhos de um mentor -ele vai quase morrer em algum momento do enredo- se une com uma mulher forte e independente -que não tem importância nenhuma para a história- e um anti-herói emocionalmente distante (o trabalho em equipe sempre prevalece). Juntos, eles combatem um exército em tons escuros -nenhum deles tem nenhuma fala- comandado por um antagonista que ameaça destruir o mundo.

Acrescente a equação um orçamento multi-milionário para pagar um elenco com grandes nomes na indústria somado a um exagero de efeitos especiais de computação gráfica e eu posso estar falando de mais da metade dos filmes de heróis dos últimos 10 anos.

Apesar de misturar bem elementos de humor, fantasia e ação, ele é mais do mesmo e sofre da epidemia em Hollywood de fazer filmes seguros que não arriscam com medo de desagradar o público e perder bilheterias.

O retorno de Jason Momoa como o Aquaman/Arthur Curry marca o fim de uma era das trevas para a Detective Comics (DC) no cinema. Não só a empresa tentou copiar a fórmula roteiros batidos da sua concorrente como também criou um universo cinematográfico assim como a Marvel e falhou miseravelmente. O longa continua cometendo os mesmos erros e faz justiça à fama fraca da franquia. Além de não tentar nada de novo e nem acrescentar nada ao universo fictício. Não é à toa que, a partir do ano que vem, veremos uma nova DC nas telonas sendo comandada por James Gunn (diretor de “Guardiões da Galáxia” e “Esquadrão Suicida”), prometendo abandonar muito do que já vimos e fazer um reboot da saga.

Polêmicas

O elenco conta com Patrick Wilson, Nicole Kidman, Randall Park e Yahya Abdul-Mateen II. Mas o nome que mais foi falado nos últimos meses foi Amber Heard, que reprisa seu papel de Mera, o par romântico do protagonista. Durante a produção, os fãs fizeram uma petição para excluir a atriz da versão final por conta do caso de agressão envolvendo seu ex-marido, Johnny Depp. Entre controvérsias no julgamento e críticas dos seus colegas de set, surgiu a teoria de que ela não estaria mais no filme, apesar da produção ter negado tais alegações. E, de fato, seu tempo de tela não pareceu ter sido afetado já que ela aparece diversas vezes durante as 2h de duração.



