Jason Momoa tira a barba pela primeira vez após seis anos e mostra resultado: 'Eu odiei'

Jason Momoa, de 45 anos, mudou de visual. Pela primeira vez em seis anos, o ator raspou a barba, compartilhando o resultado com o público nas redes sociais.

Em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram, Momoa reclama enquanto raspa a barba. “Droga, eu odeio isso”, diz o astro.

A mudança foi para as filmagens de “Duna: Parte Três”, que deve estrear no final de 2026. O ator, que retornará ao papel Duncan Idaho, que ele viveu no primeiro filme da franquia, lançado em 2021.

“Essa é pra você, Denis”, brincou Momoa, ao citar Denis Villeneuve, diretor dos filmes. Sem perder o bom humor, o ator deixou claro sua insatisfação com o visual. “Meu Deus, eu odiei”, disse.



