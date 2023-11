Jatinho de Taylor Swift: cantora é a celebridade que mais emite CO2

A- A+

Após uma passagem turbulenta para três shows no Rio de Janeiro, a popstar global Taylor Swift deve voltar aos Estados Unidos em seu jatinho particular antes de desembarcar no Brasil para mais apresentações em São Paulo, neste fim de semana. As longas distâncias viajadas em período tão curto chamou atenção, mas é rotina para a loirinha: segundo um estudo da Yard, a cantora está no topo da lista de celebridades que mais emitiram carbono em viagens com aviões particulares no último ano.

A empresa, que rastreia o uso de aviões particulares por celebridades, afirmou que a cantora acumula um total de 170 voos em pouco mais de seis meses, ou 22.923 minutos no ar – 15,9 dias. O jato tem um tempo médio de voo de 80 minutos, e suas emissões totais de voo no ano são de 8.293,54 toneladas, ou 1.184,8 vezes mais do que as emissões anuais totais de uma pessoa média.

O voo mais curto registrado de Taylor em 2022 durou apenas 36 minutos, voando de Missouri para Nashville. Para referência, segundo o Banco Mundial, em 2020, a emissão média global de carbono per capita foi de 4,3 toneladas. Isso significa que só a pegada de jatos particulares da Swift foi 1.928 vezes a média global.

Diretamente afetada pela onda de calor que atingiu o Brasil na última semana, Taylor Swift viralizou em vídeos em que parece muito ofegante em sua apresentação no Rio. Na primeira apresentação da cantora, na sexta-feira (17), a estudante de psicologia Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, morreu após passar mal por conta do forte calor enquanto acompanhava o show no estádio Nilton Santos, Zona Norte do Rio.

Toda a situação trouxe à tona a discussão sobre mudanças climáticas e aumento das emissões de carbono. Segundo o relatório Lancet Countdown, quase cinco vezes mais pessoas morrerão provavelmente devido ao calor extremo nas próximas décadas. O calor letal é apenas uma das muitas formas pelas quais o uso ainda crescente de combustíveis fósseis no mundo ameaça a saúde humana, conforme o relatório Lancet Countdown.

Veja a lista completa com as emissões de carbono do jatinho de outros astros:

Taylor Swift - 8.293,54 toneladas

Floyd Mayweather - 7.076,8 toneladas

Jay-Z - 6.981,3 toneladas

Alex Rodriguez - 5.342,7 toneladas

Blake Shelton - 4.495 toneladas

Steven Spielberg - 4.465 toneladas

Kim Kardashian - 4.268,5 toneladas

Mark Wahlberg - 3.735,2 toneladas

Oprah Winfrey - 3.493,17 toneladas

Travis Scott - 3.033,3 toneladas

Cantora usa jatinho de R$ 200 milhões

A cantora Taylor Swift desembarcou no Rio de Janeiro com um jatinho particular avaliado em US$ 40 milhões (cerca de R$ 200 milhões, na cotação atual), de modelo Falcon 900 LX. Registrado como N898TS, o avião de Taylor consegue comportar até 12 passageiros, sendo dois desses lugares na cabine de controle.

Com bancos de couro e um número "13" cravado na lataria, a aeronave pousou no Aeroporto Internacional do Galeão por volta das 13h de hoje. A trajetória foi acompanhada fãs da cantora na plataforma FlightRadar24.

Além da cabine espaçosa, com capacidade para 12 passageiros, a aeronave também conta com uma cozinha equipada, um banheiro e um quarto. Quando não está sendo usado pela cantora, o jatinho, que foi comprado por ela em 2011, é alugado.

Outra opção da loirinha é o Falcon 7x, da marca Dassault, também adquirido por ela. A aeronave custou cerca de US$ 54 milhões (R$ 262 milhões) — um valor "pequeno" se comparado à fortuna da cantora, que foi considerada oficialmente bilionária em outubro de 2023.

