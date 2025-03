Jatinhos, "mansão-shopping", viagens Saiba de onde vem a fortuna de Virginia Fonseca

A- A+

Virginia Fonseca é, com certeza, uma das personalidades mais influentes no Instagram. Ela é seguida por cerca de 52 milhões de pessoas na plataforma. Entre o conteúdo da influencer e empresária, há demonstrações bem evidentes de seu poder aquisitivo de fazer cair o queixo. Nesta semana, a web até identificou que ela comprou um novo “brinquedo” de luxo: um jatinho (em 2023, já havia presenteado o marido, Zé Felipe, com uma aeronave).

A nova aeronave — um Cessna Citation Sovereign, fabricado em 2005 — tem a sigla PS-MZV, que, segundo a influencer, representa as iniciais dos membros de sua família. No caso, as Marias (as filhas Maria Alice e Maria Flor), os Zés (o marido Zé Felipe e o filho Zé Leonardo) e ela própria, Virginia. O jatinho de médio porte, com dez assentos, custaria entre R$ 23 milhões e R$ 29 milhões.





A nora do cantor Leonardo ficou conhecida também por realizar transmissões ao vivo para seus seguidores em ocasiões nas quais anunciava que esperava um filho ou revelava o sexo biológico deles. Assim, a influencer conseguiu transformar popularidade nas redes em dinheiro, tornando-se uma das mais bem sucedidas de sua área. Mas de onde vem a sua fortuna?

Dona de marcas de sucesso, Virginia aposta em “publis”, fazendo publicidade para sua própria empresa ou para terceiros. Apenas em uma transmissão no ano passado, na qual promoveu a sua marca de cosméticos WePink, ela teria recebido, em 13 horas e 30 minutos, cerca de R$ 22 milhões. Segundo ela, em 2023, foram quase R$ 60 milhões embolsados só com três lives.

Fundada em setembro de 2021, a WePink, aliás, atingiu R$ 10 milhões em faturamento já nos primeiros meses, de acordo com o site da marca. Na época, somente uma linha era comercializada pela marca da influencer.

A empresária vive uma vida luxuosa em uma mansão (que é comparada até mesmo a um shopping center pelos seus seguidores) em Goiânia, que mostra em seus perfis. Outro lugar que recorrentemente aparece nas publicações é a casa de Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, que foi comprada por R$ 27 milhões. Também realiza viagens internacionais, com destinos como a Suíça, Chile e Uruguai. A facilidade com que se relaciona com os fãs como se fosse amiga íntima de todos eles, faz com que a maior parte seja diretamente impactada por tudo o que ela faz na internet.

Segundo informações da revista Forbes, Virgínia já faturou cerca de R$ 17 milhões com uma de suas linhas de perfume, em apenas três meses após o lançamento da marca. Além disso, a influenciadora vendeu cerca de 110 mil frascos, alcançando a marca de 1.200 frascos vendidos por dia. No ano passado, ela revelou o faturamento da WePink em 2022: R$ 168.599.334,48.

Ela também é sócia de uma empresa de procedimentos estéticos e da agência de marketing Talismã Digital, ao lado da família do marido. A influenciadora também espera levar os sucessos das redes para a TV aberta. O “Sabadou com Virginia” está previsto para entrar na programação do SBT em 6 de abril, no horário das 22h15. Quando vazou que o salário de Virginia seria de R$ 60 mil, muitos acharam baixo em relação a outros apresentadores e a seus próprios ganhos, mas neste valor não estão incluídas as participações em merchandising que estão em seu contrato.

