Jato de Elvis Presley que ficou abandonado no deserto por 40 anos vira motorhome nos EUA; conheça

Um jato particular que pertenceu a Elvis Presley foi restaurada por um youtuber norte-americano e virou um motorhome. A transformação, segundo James Webb, levou cerca de 18 meses para ser concluída. Todo o processo de restauração e adaptação foi documentado no canal do youtuber, Jimmy's World.

O trabalho começou com a retirada das asas e da cauda da aeronave, além da fixação da fuselagem sobre um chassi de eixo duplo retirado de um antigo motor home. A pintura vermelha original do jato, um dos detalhes mais marcantes da peça, foi cuidadosamente restaurada, mantendo a estética vibrante que remete à era dourada de Elvis.

O motor home mantém a silhueta de um jato executivo, mas agora adaptado para rodar em estradas, chamando atenção por onde passa. Atualmente, James viaja pelos EUA com o trailer, cobrando US$ 10 por entrada para que fãs possam visitar o interior da antiga aeronave de Elvis.

No vídeo que documenta a transformação, o influenciador mostrou detalhes do jato, que preserva elementos originais como assentos de veludo vermelho, painéis de madeira, um toca-fitas da época e equipamentos como videocassete, televisão e sistema de som com fones em cada poltrona. O banheiro ainda conta com uma penteadeira, e a estrutura inclui cozinha, dispensador de bebidas e micro-ondas.

Abandonado por 40 anos

O jato, que pertenceu a Elvis Presley, foi vendido em 2023 por US$ 260 mil (cerca de R$ 1,4 milhão) durante um leilão na Flórida. A aeronave estava abandonada há 40 anos, no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, sem os motores e com partes da cabine danificadas.

O jato de Elvis Presley foi adquirido em dezembro de 1976, poucos meses antes da sua morte - Reprodução/Youtube

Adquirido em dezembro de 1976, poucos meses antes da morte de Elvis, o Lockheed 1329 JetStar de 1962 foi comprado por US$ 840 mil à época — o equivalente a cerca de R$ 4,5 milhões hoje. Com capacidade para até dez passageiros e uma tripulação de três pessoas, o jato foi equipado com acabamento interno em veludo vermelho, detalhes dourados, painéis de madeira e uma cozinha funcional com micro-ondas e máquina de bebidas.

Em janeiro de 2023 Webb arrematou o Hound Dog em um leilão. O youtuber pagou US$ 260 mil (cerca de R$ 1,4 milhão) pelo avião. Webb gastou outros US$ 116 mil (aproximadamente R$ 670 mil) na reforma e conversão da aeronave em um trailer de luxo.

