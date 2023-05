Java Araújo lança catálogo com algumas produções de duas décadas

A- A+

O catálogo "Viver é um risco & Outros rabiscos", do artista plástico e ilustrador pernambucano Java Araújo, publicado com incentivo do Funcultura, será lançado em tarde de autógrafos com o autor, no MAMAM, neste sábado (20), a partir das 14h.



A publicação apresenta uma retrospectiva do artista com 88 desenhos e ilustrações – com técnicas diversas – criadas ao longo de 20 anos de carreira do artista.



No catálogo, o público poderá entrar no universo do artista e viajar com ele por trabalhos que convocam à reflexão e, também, provocam o riso através da ironia.

“Do material escolhido para constar neste catálogo uma característica nos salta aos olhos: o caráter experimental que transitou entre o traço econômico e o traço rebuscado, a cor saturada e o preto e branco, a aquarela e o vetor, a linha e o plano, o universo infantil e o universo adulto, o vazio e o cheio, o humor e o existencialismo, a pintura e a colagem. Riscos que só quem abre tantas possibilidades do fazer artístico conhece. Riscar dessemelhanças é um risco. Mas é, sobretudo, um exercício de liberdade”, afirma a ilustradora Rosinha Queiroz.

Em vez de uma, o catálogo tem duas capas. Cada conjunto de desenhos (colorido e preto e branco) começa de um lado e, ao terminar, se encontram no meio do volume. Exemplares do catálogo serão distribuídos para bibliotecas públicas e comunitárias de Pernambuco.

Sobre o artista

Java Araújo nasceu no bairro da Mustardinha em Recife, e é artista plástico, ilustrador e designer. Desde criança, ele mostrou um interesse particular pelo desenho, inspirado pela beleza colorida das pipas, pela emoção dos jogos de bola de gude e pelo movimento dos piões.

Depois de se formar em psicologia pela Universidade Católica de Pernambuco, Java ampliou seus horizontes e graduou-se em design gráfico pela AESO. Impulsionado por sua inquietação criativa, ele explorou várias linguagens artísticas e assinou projetos em teatro, como figurinos e cenários, bem como em projetos gráficos e editoriais. Sua versatilidade artística e habilidade para trabalhar em diferentes áreas o tornaram um artista reconhecido na cena cultural de Recife.

Ficha técnica:

Ilustrações: Java Araújo

Produção: Luciana Barbosa/Gina Imperial

Editor gráfico: Mazinho Constantino

Fotografias: Alex Costa/Virgínia Ramos

Editor, revisor e assessor de comunicação: Cleyton Cabral

Serviço:

Lançamento do catálogo Viver é um risco & Outros rabiscos – Ilustrações de Java Araújo

Quando: 20/05 (sábado)

Horário: das 14h às 16h

Onde: Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265 – Boa Vista, Recife.

Valor do livro: R$ 30,00 (pix ou espécie)

