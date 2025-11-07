Javier Milei cai em fake news e aceita convite para cantar com AC/DC
Banda australiana vai se apresentar em Buenos Aires em março do ano que vem
O presidente da Argentina Javier Milei se animou com um convite que pintou pra ele: cantar com o AC/DC, que vai passar por Buenos Aires com a turnê "Power up". Acontece que, pra frustração de Milei, o convite era falso.
Segundo o jornal Clarín, Milei compartilhou nas redes sociais uma notícia que dizia que o AC/DC havia lhe convidado para cantar com a banda no estádio do River Plate, onde o show está marcado para acontecer em março do ano que vem. "Me preparei a vida toda para ver o Javo cantar Thunderstruck", dizia o "convite", se referindo ao apelido do político e a um dos clássicos do grupo de rock.
"VAAAAAAAAMOOOOOO", respondeu um empolgado Milei em sua conta na rede social X. Depois, ele apagou a publicação. Veja a seguir:
Presidente roqueiro
Não é de hoje que Milei gosta de mostrar sua suposta desenvoltura nos palcos. No mês passado, ele fez um show em Buenos Aires para lançar seu livro "La construcción del milagro" (A construção do milagre, em tradução livre). A apresentação reuniu cerca de 15 mil pessoas na Movistar Arena.
A apresentação provocou diferentes reações entre jornalistas e políticos locais. A grande maioria — com exceção da base leal e incondicional dos libertários — considerou o espetáculo uma afronta à sociedade argentina, em momentos de enormes dificuldades econômicas para o país, em consequência, entre outros motivos, das políticas de ajuste fiscal implementadas pelo governo.