APOSTA Jay-Z perde R$ 5,5 milhões em bet esportiva, mesmo com time favorito em quadra Marido de Beyoncé, rapper havia apostado na vitória do Oklahoma City Thunder contra o Indiana Pacers nas finais da NBA deste ano

Ao que parece, Jay-Z não está com tanta sorte. O rapper e magnata da música americana viu o time no qual apostou, o Oklahoma City Thunder, perder para o Indiana Pacers nas finais da NBA 2024/25. Com isso, o marido de Beyoncé acabou perdendo US$ 1 milhão — o equivalente a cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual. A aposta havia sido feita na vitória do Thunder em cinco jogos, o que se tornou impossível após a segunda vitória dos Pacers na série.

Esta foi a segunda vitória dos Pacers na série final, de cinco partidas, contra o Thunder, o que tornou o palpite de Jay-Z impossível. No caso o time de Oklahoma era considerado favorito para a partida. Caso o rapper tivesse sido certeiro em sua aposta, que foi realizada na Fanatics Sportsbook, o prêmio da bet seria de US$ 2,3 milhões (aproximadamente R$ 12,7 milhões).

A Fanatics Sportsbook havia revelado o valor da aposta de Jay-Z por meio de uma publicação no X no último dia 5. O empresário é investidor da Fanatics, que se tornou popular em apostas esportivas nos Estados Unidos.

