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AGRESTE Gravatá Jazz Festival: Ana Cañas e Uptown Band estão entre as atrações Festival acontece neste sábado, 1º de agosto, dentro da programação do Pernambuco Meu País, em Gravatá

Vai ter soul music, jazz e blues em Gravatá, Agreste pernambucano, neste sábado 1º de agosto, em edição especial do Gravatá Jazz Festival.



O evento integra a programação do Pernambuco Meu País, promovido pelo Governo do estado, que leva sua 3ª etapa para a cidade a partir desta sexta-feira (31).

Com atrações como Ana Cañas e Uptown Band, o festival - com curadoria de Giovani Papaleo e de Jackson Rocha Jr. - será realizado na Rua do Norte, localizada no bairro Santa Luzia.



Os shows acontecem no palco País da Música, com acesso gratuito.









Cañas e Arthur Philipe

Com tributo a Billie Holiday e Frank Sinatra, uma das atrações da noite, a paulista Ana Cañas, divide o palco com o pernambucano Arthur Philipe.

Conhecida pelo trânsito fluido entre a MPB e o jazz, gênero em que iniciou sua carreira, Cañas carrega influências potentes quando envereda pelo movimento jazziano. A exemplo, Ella Fitzgerald, a "primeira dama do soul".

Já a Uptown Band, veterana da cena blues em Pernambuco, sobe ao palco com o gaitista carioca Jefferson Gonçalves e o guitarrista Joanatan Richard.



Uptownband é uma das atrações do festival | Crédito: Divulgação



Nos intervalos entre os shows, Mobile Jazz Band (PE) faz apresentações em meio ao povo, numa mescla de jazz e frevo.



PROGRAMAÇÃO

Sábado, 1º de agosto

20h - Vintage Pepper (PE)

21h30 - Uptown Band (PE) & Joanatan Richard convidam Jefferson Gonçalves (RJ)

23h - Ana Cañas (SP) convida Arthur Philipe (PE)



SERVIÇO

Gravatá Jazz Festival, na programação do Pernambuco Meu País

Quando: Sábado, 1º de junho

Onde: Rua do Norte, em Gravatá

Acesso gratuito

Informações: @gravatajazzfestival





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