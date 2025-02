Jean-Claude Van Damme impressiona por forma física aos 64 anos e revela segredos de saúde

A- A+

Famoso pelos icônicos filmes de ação, Jean-Claude Van Damme ainda impressiona e surpreende fãs ao exibir nas redes sociais sua rotina de exercícios físicos e da prática de artes marciais. Aos 64 anos, o ator belga conserva o condicionamento e a forma física que o notabilizaram pelo mundo com uma abordagem abrangente de bem-estar, calcada na movimentação constante do corpo, no cuidado com a saúde mental e na adoção de uma dieta balanceada.

Van Damme promove um estilo de vida que foca na manutenção de força, flexibilidade e resistência e o permite ser, ainda hoje, uma referência no mundo fitness. Pela web, o ator destaca aos seguidores que o importante é manter a constância e a disciplina nos cuidados com o corpo e a mente.





À revista americana Men's Health, Van Damme revelou seus segredos de saúde e detalhou o que faz para manter o corpo em forma e a mente sã. O astro dedica ao menos uma hora por dia às atividades físicas, que variam entre treinos de força e técnicas de artes marciais. São frequentes também as séries de agachamentos, flexões e exercícios com pesos. O artista complementa os treinamentos com exercícios cardiovasculares, como corrida ou ciclismo, e sessões de meditação.

Outro ponto central do condicionamento físico é a flexibilidade. Van Damme ficou famoso pela habilidade de fazer espacate — abrir as pernas ao máximo, como num ângulo de 180º. O ator inclui na rotina séries de alongamento que o permitem conservar a flexibilidade, manter a agilidade dos movimentos e evitar lesões.

Na entrevista, Van Damme ressaltou a importância da dieta balanceada na manutenção da forma física. O ator consome proteínas magras, vegetais frescos, gorduras saudáveis e carboidratos complexos para garantir alto nível de energia para as atividades do cotidiano e os treinamentos. O artista destacou evitar alimentos processados e excesso de açúcar, mas defendeu que cada pessoa busque acompanhamento para elaborar uma dieta apropriada às necessidades próprias.

O ator também não descuida da mentalidade, que considera tão essencial quanto a forma física para o seu bem-estar. Ao longo da carreira, o ator lutou contra o vício em cocaína e foi diagnosticado com transtorno bipolar de ciclo rápido, tratado com medicamentos. Ele atribuiu a mudança de vida ao cuidado adequado da saúde mental. Pelas redes sociais, Van Damme compartilha seus momentos de meditação e de exercícios de respiração para reduzir o estresse e melhorar a concentração.

Além da dieta, do cuidado mental e dos treinamentos, Van Damme já ressaltou como o descanso é fundamental para o bem-estar. Com isso, prioriza as horas de sono como uma estratégia para evitar a exaustão física e permitir que corpo e mente se recuperem antes de mais um dia de exercícios.

