Celebration tour Jean Paul Gaultier compartilha processo de criação do look 'brasuca' usado por Madonna no Rio Amigo pessoal de Madonna, o estilista produz roupas para a cantora há mais de 30 anos

Na noite do último sábado (4), Madonna levou mais de um milhão de pessoas para o encerramento da sua "Celebration Tour" na praia de Copacabana.

Além de trazer os maiores sucessos da sua carreira e convidar artistas como Anitta e Pabllo Vitar para dividir o palco com ela, a cantora chamou a atenção do público e dos internatuas ao se apresentar com um corselte nas cores da bandeira do Brasil durante uma parte do show.

Responsável pelo look "brasuca", o estilista francês Jean Paul Gaultier compartilhou nas redes oficiais de sua grife um vídeo onde mostra todo o processo de produção da roupa, feita á mão especialmente para a ocasião.

Na legenda que acompanha a postagem, o perfil oficial da grife afirmou que a cantora "brilhou mais uma vez" em um look personalizado pela grife "ao subir ao palco para a lendária grande final de sua 'Celebration Tour' no Brasil".

A cantora usou o corselete com as cores da bandeira brasileira durante um desfile que ela realiza durante todos os shows junto de um artista convidado. No Brasil, quem dividiu o papel de jurê com a cantora foi Anitta, e o prórpio Jean Paul Gaultier também já participou como "jurado convidado".

