Jeff Alan "ocupa" Caixa Cultural Recife com exposição "Comigo Ninguém Pode"

A- A+

O artista recifense Jeff Alan passa a ocupar a Galeria 1 da Caixa Cultural Recife, com abertura nesta terça-feira (17), às 19h, da exposição "Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan".



Com mais de 57 obras, sendo 19 delas inéditas, Jeff fica em cartaz com a exposição na Caixa até janeiro de 2024. O acesso para visitação é gratuita.



Segundo o próprio artista, em postagem na rede social, a exposição - que tem curadoria assinada por Bruno Albertim - será a sua maior entrega. "Estou muito feliz! Uma vida inteira...", escreveu ele, que é daltônico e pinta desde a infância motivadfo por sua mãe, Lucilene Mendes.

Morador do Barro, Zona Oeste do Recife, é por lá também que Jeff mantém o ateliê, tomado por pincéis que o colocam entre os artistas visuais de peso de Pernambuco e do mercado de arte contemporânea do País e, quiçá, do mundo - ele já teve obras expostas em lugares como França e Inglaterra.



Crédito: Shilton Araújo/Divulgação

Tendo como mote telas com personagens que giram em torno de pessoas pretas e periféricas - e historicamente invisibilizadas - a mostra conta também com acessibilidade, inclusive legendas em braile e QR Code com audiodescrição das obras.



Em paralelo às obras expostas, Jeff participará também de atividades com o público, em conversas e intervenções. A programação da exposição está disponível no site da Caixa Cultural. A abertura vai contar também com o som da DJ Boneka.

Serviço

Exposição "Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan"

Quando: a partir desta terça-feira (7), 19h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito



>>> Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h e domingos e feriados, das 10h às 18h





Veja também

Curiosidade Caetano fica em dúvida em questão com suas músicas no Enem: "Quando li, achei que são todas"