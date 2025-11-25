A- A+

met gala Jeff Bezos e Lauren Sánchez são anunciados como patrocinadores do Met Gala 2026, decisão é criticada Nomeação do casal gera críticas em meio a demissões na Condé Nast e questionamentos sobre tentativa de ascensão no mundo da moda

A escolha de Jeff Bezos e Lauren Sánchez como patrocinadores principais do Met Gala de 2026 provocou uma onda de críticas nas redes sociais e reacendeu o debate sobre o peso dos bilionários na definição dos rumos da cultura. O casal, que nos últimos anos passou a circular com mais frequência no universo da moda, será responsável por uma das maiores cotas de financiamento do evento beneficente, conhecido por arrecadar recursos para o setor de figurino do Metropolitan Museum de Nova York.

A decisão foi anunciada em um momento sensível para a Condé Nast, editora da revista Vogue e corresponsável pela organização do baile. A empresa realizou recentemente uma série de demissões, incluindo cortes na Teen Vogue, publicação marcada por dar espaço a vozes jovens e politicamente engajadas.

O contraste entre a austeridade editorial e o investimento milionário no gala reacendeu críticas.

“Ótimo tema, porém parem de dar palco ao Jeff Bezos e à Lauren Sánchez com arte e moda, dois espaços aos quais esses dois capitalistas terríveis e desenfreados jamais pertencerão, por mais dinheiro que queiram jogar por aí para comprar uma cultura que nunca cultivaram e nunca irão habitar”, escreveu um usuário no Instagram.

A presença de Bezos e Sánchez também foi vista como uma tentativa de consolidar um novo status cultural.

Ex-jornalista de TV, filantropa e figura cada vez mais presente em desfiles e campanhas de moda, Sánchez tem sido comparada a Kim Kardashian por seguir um “caminho acelerado” rumo ao topo do circuito fashion, impulsionada por visibilidade, conexões e recursos financeiros.

O casal, que estampou a capa da Vogue americana e tem investido em iniciativas ligadas à moda e sustentabilidade, é acusado por críticos de tentar “comprar prestígio”.

A reação online foi intensa. Comentários apontaram desde um “capitalismo terrível” até a ideia de que “bilionários não deveriam controlar instituições culturais”. Para muitos, a nomeação reforça a desigualdade de acesso às esferas mais tradicionais da arte e evidencia a crescente influência econômica de grandes fortunas sobre decisões culturais.

Diretora da Vogue e principal responsável pelo Met Gala, Anna Wintour saiu em defesa do casal. Ela descreveu Sánchez como “amante da moda”, elogiou sua generosidade e afirmou que a nova patrocinadora será “um ativo maravilhoso para o evento”. A posição da editora, uma das figuras mais poderosas do setor, reforçou a legitimação institucional da participação de Bezos e Sánchez no baile.

