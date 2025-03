A- A+

casamento de luxo Jeff Bezos prepara casamento bilionário com Lauren Sánchez em Aspen Evento terá investimento de R$ 3,4 bilhões e presenças ilustres do mundo das celebridades, moda e política

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, está preparando um casamento de alto luxo com a jornalista Lauren Sánchez para o meio deste ano.

Segundo o site TMZ, a cerimônia será um dos eventos mais exclusivos de 2025, e a festa contará com uma lista seleta de convidados do mundo da moda, música, televisão e política.

Entre os nomes confirmados, estão a atriz Eva Longoria, o casal Katy Perry e Orlando Bloom, além de Oprah Winfrey e sua melhor amiga, a jornalista Gayle King.

Kim Kardashian e sua mãe, Kris Jenner, também fazem parte da lista, assim como Ivanka Trump e Jared Kushner.

Modelos como Brooks Nader e Camila Morrone, a estilista Diane von Furstenberg e o produtor Brian Grazer também estão entre os convidados.

O evento será realizado em Aspen, no Colorado, um dos destinos favoritos da elite americana.

De acordo com o New York Post, Bezos não poupará gastos para tornar o casamento inesquecível e estaria disposto a desembolsar cerca de US$ 600 milhões (aproximadamente R$ 3,4 bilhões).

Bezos e Sánchez estão juntos desde 2019 e ficaram noivos em 2023 durante uma viagem de luxo pela Europa.

O casal se conheceu quando a jornalista ainda trabalhava como repórter. Bezos, 60, e sua noiva, 54, permaneceram em silêncio sobre seus planos de casamento e ainda não confirmaram publicamente a data do casamento.

