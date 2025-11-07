Ex Jeito Moleque e Só na Marosidade comandam 'Sambinha Chacon' deste sábado (8)
Festa, no Poço da Panela, tem início a partir das 17h
Uma viagem no tempo que remete aos idos anos 2000, em meio também a canções recentes, integram o repertório de samba do ex vocalista do Jeito Moleque, Bruno Diegues.
É sob o comando dele que o Sambinha Chacon celebra mais um fim de semana de samba na Zona Norte da cidade, com início a partir das 17h deste sábado (8).
Além de Diegues, o grupo Só na Marosidade também movimenta a festa e comemora, na ocasião, 15 anos de trajetória.
Revival + inéditas
Nome conhecido do pagode romântico dos anos 2000, Bruno Diegues revive no palco hits do passado, e também apresenta ao público canções do novo projeto "Mais uma Noite".
"Para Tudo" e "Eu, Você e Mais Ninguém" estão no repertório da festa. Já "A Amizade é Tudo" e "Me Faz Feliz" remonta à sua trajetória.
Matheus Moraes, Boa Ousadia e Banda Sambinha Chacon completam as participações da edição da festa, que acontece no Poço da Panela.
SERVIÇO
Sambinha Chacon, com Bruno Diegues, Só Na Marosidade e outras atrações
Quando: Sábado (8), a partir das 17h
Onde: Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela
Ingressos R$ 80 no site Bilheteria Digital ou via PIX (81) 9 8777-4570
Informações: @sambinhachacon