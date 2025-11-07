A- A+

SAMBA NA ZONA NORTE Ex Jeito Moleque e Só na Marosidade comandam 'Sambinha Chacon' deste sábado (8) Festa, no Poço da Panela, tem início a partir das 17h

Uma viagem no tempo que remete aos idos anos 2000, em meio também a canções recentes, integram o repertório de samba do ex vocalista do Jeito Moleque, Bruno Diegues.



É sob o comando dele que o Sambinha Chacon celebra mais um fim de semana de samba na Zona Norte da cidade, com início a partir das 17h deste sábado (8).



Além de Diegues, o grupo Só na Marosidade também movimenta a festa e comemora, na ocasião, 15 anos de trajetória.



Só na Marosidade é uma das atrações do Sambinha Chacon | Crédito: Divulgação



Revival + inéditas

Nome conhecido do pagode romântico dos anos 2000, Bruno Diegues revive no palco hits do passado, e também apresenta ao público canções do novo projeto "Mais uma Noite".



"Para Tudo" e "Eu, Você e Mais Ninguém" estão no repertório da festa. Já "A Amizade é Tudo" e "Me Faz Feliz" remonta à sua trajetória.

Matheus Moraes, Boa Ousadia e Banda Sambinha Chacon completam as participações da edição da festa, que acontece no Poço da Panela.

SERVIÇO

Sambinha Chacon, com Bruno Diegues, Só Na Marosidade e outras atrações

Quando: Sábado (8), a partir das 17h

Onde: Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela

Ingressos R$ 80 no site Bilheteria Digital ou via PIX (81) 9 8777-4570

Informações: @sambinhachacon

