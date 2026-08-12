A- A+

Artistas Jenna Ortega relembra início da carreira e conta por que não comia nem bebia água nas gravações Segundo a atriz, a preocupação em não interromper o trabalho fazia com que ela deixasse de pedir até por necessidades básicas

Jenna Ortega revelou que, quando era criança, passava o dia sem comer ou beber água durante as filmagens para não atrapalhar a equipe. A atriz, hoje com 23 anos, relembrou o comportamento ao falar sobre o início da carreira em entrevista à revista Esquire, publicada na terça-feira, 11.

"Quando criança, eu estava tão grata e empolgada por estar lá que eu entrava em modo de trabalho total. Eu não pedia nem um gole de água. Passava o dia todo sem comer, sem beber, sem nada, porque queria muito não atrapalhar ninguém", contou.

Segundo Jenna, a preocupação em não interromper o trabalho fazia com que ela deixasse de pedir até por necessidades básicas. Ao olhar para a situação anos depois, a atriz reconheceu que não estava cuidando de si mesma. "Talvez esse tenha sido o meu erro: não cuidar de mim mesma", afirmou.

A atriz começou a trabalhar aos 9 anos e passou por produções como Jane the Virgin, Stuck in the Middle e You. Mais tarde, ganhou projeção internacional ao interpretar Tara Carpenter na franquia Pânico e, principalmente, ao assumir o papel de Wandinha Addams na série da Netflix.

Aparência da atriz também repercutiu

A declaração ganhou atenção nas redes sociais depois que fotos e trechos da entrevista foram publicados pela Esquire. Parte dos internautas comentou a aparência de Jenna e demonstrou preocupação com a magreza da atriz.

Alguns usuários também compararam a artista a Ariana Grande, que passou por situação semelhante nas últimas semanas. Os comentários, porém, são baseados apenas na aparência das duas e não indicam qualquer diagnóstico ou condição de saúde.

Veja também