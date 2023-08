A- A+

FAMOSOS Jennifer Aniston critica cultura do cancelamento; entenda Atriz chega em breve na terceira temporada de 'The Morning Show'

Jennifer Aniston revelou não ter muita paciência com a cultura do cancelamento em entrevista à revista Wall Street Journal Magazine. A atriz retorna em breve para a terceira temporada da série "The Morning Show", que estreia no dia 13 de setembro, no Apple TV+.

"Eu provavelmente serei cancelada por dizer isso, mais não consigo entender o que significa (cultura do cancelamento). Não existe redenção? Não sei. Não coloco todo mundo no mesmo balaio de Harvey Weinstein", revelou Aniston, que também é produtora da série.

"The Morning Show" retrata a realidade do #MeToo a partir da experiência de uma âncora de telejornal que vê seu companheiro de bancada ser demitido após denúncias de assédio sexual.

