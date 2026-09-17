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Jennifer Garner recusa convite de Ben Affleck para viver romance no cinema

"Eu ainda gostaria de trabalhar com ela no futuro, mas você não quer levar a bagagem que o público traz e deixar que isso acabe prejudicando o filme, sabe?", disse o ator à Entertainment Weekly

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Jennifer Garner rejeitou papel em filme de Ben Affleck por causa da 'bagagem' do ex-casalJennifer Garner rejeitou papel em filme de Ben Affleck por causa da 'bagagem' do ex-casal - Foto: Apple TV+/Divulgação

Ben Affleck chegou a considerar a ex-mulher, Jennifer Garner, para interpretar seu par romântico em Animals, mas precisou trocar a atriz por Kerry Washington. Segundo o cineasta, a mudança ocorreu porque ele e Garner avaliaram que a história dos dois poderia interferir na recepção do público ao filme.

"Eu ainda gostaria de trabalhar com ela no futuro, mas você não quer levar a bagagem que o público traz e deixar que isso acabe prejudicando o filme, sabe?", disse Affleck à Entertainment Weekly.

Jennifer Garner foi a primeira opção

Animals começou a ser produzido em janeiro de 2024, com Matt Damon escalado para o papel principal. Como Affleck e Garner têm três filhos e dividem a rotina de cuidados, o ator e diretor também viu na escalação uma maneira de facilitar a organização familiar. "Eu pensei: 'Meu Deus, Jen Garner seria incrível para esse papel'", contou.

Segundo ele, a personagem permitiria que a atriz explorasse um tipo de atuação que ainda não havia tido oportunidade de fazer em um filme.

A participação também possibilitaria que os dois coordenassem os períodos de trabalho de acordo com a rotina dos filhos. "Nós dois veríamos mais nossos filhos, porque ficamos uma semana com eles e depois trocamos. Pensei: 'Bom, podemos organizar nossos horários em torno disso'", explicou.

O projeto, porém, foi temporariamente interrompido. Quando a produção foi retomada, Matt Damon já estava comprometido com A Odisseia e não poderia mais assumir o papel.

Affleck então decidiu interpretar o protagonista e também mudou a atriz que viveria sua esposa. Kerry Washington assumiu a personagem.

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Kerry Washington entra no elenco

Na trama, Washington interpreta a mulher de um candidato a prefeito vivido por Affleck. O casal precisa levantar dinheiro para pagar um resgate enquanto enfrenta segredos que complicam ainda mais a situação.

Affleck afirmou que conversou com Garner sobre a mudança e que os dois chegaram à mesma conclusão sobre a escalação.

"Conversei com a Jen, e ela disse: 'Nós não queremos fazer isso. Você acaba trazendo essa bagagem'", relatou.

Apesar da decisão, o ator deixou claro que continua interessado em trabalhar com a ex-mulher em outro projeto. Ele também falou sobre a relação que os dois mantêm atualmente.

"Eu adoraria trabalhar com ela, sinceramente. Ela é fantástica, somos muito bons amigos e sou profundamente grato a ela. Temos uma ótima relação", afirmou.

Relação após o divórcio

Affleck e Garner se conheceram durante as filmagens de Pearl Harbor, em 2001, e voltaram a se aproximar três anos depois. Eles se casaram em junho de 2005 e tiveram três filhos: Violet, de 20 anos; Seraphina, de 17; e Samuel, de 14.

O casal se separou em 2015, mas o divórcio só foi finalizado em 2018. Desde então, os dois mantêm uma relação próxima.

Em junho deste ano, Garner publicou uma homenagem a Affleck no Dia dos Pais e compartilhou fotos inéditas do ator com as crianças.

"Vejo como meus filhos adoram o pai deles e fico feliz por eles. Amar e ser amado por um ótimo pai é um presente", escreveu a atriz na legenda.

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