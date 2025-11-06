Qui, 06 de Novembro

CINEMA

Jennifer Lawrence diz por que não contou com coordenador de intimidade em filme com Pattinson

O filme, que estreou mundialmente no Festival de Cannes em maio, lança dia 20 de novembro nos cinemas brasileiros

Jennifer Lawrence é a protagonista de ''Morra, Amor'' ao lado de Robert PattinsonJennifer Lawrence é a protagonista de ''Morra, Amor'' ao lado de Robert Pattinson - Foto: Michael Tran / AFP

Jennifer Lawrence, estrela do filme ''Morra, Amor'', disse em entrevista ao podcast Las Culturistas que não contou com um coordenador de intimidade durante a filmagem das cenas de sexo com Robert Pattinson. Segundo a atriz, ela não sentiu necessidade de contar com um profissional com ela no set.

"Não tivemos [um coordenador de intimidade], ou talvez tivemos mas não de verdade. Eu me senti muito segura com Rob", declarou ao programa. "Ele não é pervertido e é completamente apaixonado por Suki Waterhouse. Nós basicamente ficamos conversando sobre nossos filhos e relacionamentos, nunca houve nada estranho."

Confira o podcast:

Sobre o filme
Inspirado no livro homônimo de Ariana Harwicz, o filme acompanha Grace (Lawrence) e seu parceiro Jackson (Pattinson), que acabaram de se mudar para uma casa isolada no coração dos EUA. Enquanto luta para manter sua sanidade após se tornar mãe, Grace começa a sentir as pressões da vida doméstica e a deixar um rastro de destruição em seu caminho. A direção é de Lynne Ramsay

O filme, que estreou mundialmente no Festival de Cannes em maio, teve sua data de lançamento confirmada no Brasil: 20 de novembro nos cinemas, com exibição posterior na plataforma de streaming Mubi.

