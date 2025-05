A- A+

cannes 2025 Jennifer Lawrence consegue seu primeiro papel principal em Cannes, em filme arriscado Atriz é protagonista de "Die, my love", da diretora britânica Lynne Ramsay, ao lado de Robert Pattinson

Anos atrás, no auge do fenômeno "Jogos Vorazes", a Lionsgate investiu pesado em festas luxuosas para promover a franquia no Festival de Cinema de Cannes.

Vilas particulares foram alugadas e transformadas em réplicas extravagantes da opulenta Capital dos filmes, com direito a garçons com perucas excêntricas, fontes de chocolate que jorravam por horas e macarons coloridos suficientes para alimentar uma pequena cidade.

Embora os organizadores claramente não tenham compreendido a crítica do filme aos excessos capitalistas, as festas nas vilas de "Jogos Vorazes" eram divertidas, embora decadentes.

Mas o surpreendente é que, durante anos, essas festas foram a única coisa que atraiu a estrela da franquia, Jennifer Lawrence, a Cannes.

Apesar de ser o tipo de atriz glamourosa e vencedora do Oscar que o festival adora exibir, Lawrence nunca havia estrelado um filme com estreia em Cannes até agora.

Em uma coletiva de imprensa no domingo para apresentar "Die, my love" ela parecia igualmente surpresa. Voltando-se para sua diretora, Lynne Ramsay, Lawrence disse: "Eu realmente não consigo acreditar que estou aqui com você e que isso aconteceu".

Mas o filme, que já é alvo de comentários sobre prêmios pela atuação ousada de Lawrence, é mais um indício de que a atriz de 34 anos está ansiosa para se aprofundar em um material mais sombrio e arriscado.

Depressão pós-parto

Adaptado de um romance de Ariana Harwicz, o drama é estrelado por Lawrence e Robert Pattinson como Grace e Jackson, um jovem casal que luta contra a depressão pós-parto de Grace.

A princípio, ela parece um pouco apática, resmungando e se irritando com atendentes tagarelas que tentam puxar conversa.

"Todo mundo fica meio maluco no primeiro ano", aconselha sua sogra, interpretada por Sissy Spacek. "Você vai se recuperar."

Mas Grace não se recupera. À medida que a tensão com Jackson aumenta, ela começa a ter atitudes cada vez mais perturbadoras — se joga numa porta de vidro, fica só de calcinha em uma festa infantil — só para sentir algo que a tire do seu estupor. Embora o filme não seja fácil de assistir, Lawrence mergulha na decadência de sua personagem com total dedicação.

Na coletiva de imprensa, a atriz disse que estava grávida de quatro meses de seu segundo filho quando começou a filmar.

"Meus hormônios estavam ótimos", disse ela, "Só assim eu consegui mergulhar nesse tipo de emoção visceral". Mas ela ainda precisou traçar uma linha clara em relação à personagem.

"Como mãe, era muito difícil separar o que eu faria do que ela faria", disse Lawrence.

Questionada se a maternidade a transformou criativamente, Lawrence concorda.

"Eu não sabia que podia sentir tanto, e meu trabalho tem muito a ver com emoção. É quase como me sentir como uma bolha, tão sensível. Eles mudaram minha vida, obviamente, para melhor, e me mudaram criativamente. Eu recomendo fortemente ter filhos se você quer ser ator."

Seu colega de elenco, Pattinson, concordou. "Ter um bebê te dá a maior fonte de energia e inspiração", disse ele.

Lawrence arqueou uma sobrancelha: "Você sente energia?"

"É um tipo diferente de energia", disse Pattinson, acrescentando com uma risada: "Essa pergunta é impossível para um homem responder corretamente."

Quando entrevistei Lawrence há três anos, ela falou animadamente sobre desenvolver projetos como "Die, my love", que ela chamou de o tipo de drama desafiador que seus agentes a convenciam a não fazer no auge de sua fama com "Jogos Vorazes".

(Em 2018, ela deixou a CAA, a agência que a representou por 10 anos.) Com o filme de Ramsay, ela soube que se arriscaria um dia antes do início das filmagens, quando a diretora disse a ela e a Pattinson que queria uma cena em que os dois se atacassem como tigres.

"Lynne disse: 'E você vai fazer isso pelada, né?'", lembrou Lawrence. "E esse foi o primeiro dia!"

