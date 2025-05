Jennifer Lopez é processada por paparazzi após compartilhar fotos suas nas redes sociais

A- A+

Jennifer Lopez está sendo alvo de uma disputa judicial após compartilhar, sem dar os créditos, duas fotos tiradas por um paparazzi no tapete vermelho de festa da revista Vanity Fair realizada às vésperas da cerimônia do Globo de Ouro, em janeiro de 2025.

A cantora e atriz foi processada pelo fotógrafo Edwin Blanco e pela agência de fotografia BackGrid USA, que alegam ser coproprietários das imagens clicadas no Bar Marmont, em Los Angeles.

Segundo os advogados das partes que acusam a artista, JLo compartilhou as fotos em seus perfis no X e no Instagram, no dia 5 de janeiro. Na sequência, as imagens foram compartilhadas por perfis de fãs e por marcas de moda, incluindo o designer no casaco de pele falsa que vestia.

“O uso não autorizado das imagens pela sra. Lopez é de natureza comercial, com o propósito de autopromoção. Por exemplo, a Sra. Lopez usou as imagens para destacar o designer de suas roupas e joias, aproveitando a publicidade do evento para promover suas afiliações com a moda e parcerias com marcas”, argumentou o advogado Peter Perkowski, segundo a Billboard.

Segundo a acusação, representantes do fotógrafo e da agência chegaram a conversar com a equipe de Lopez e estabelecer um acordo, mas a cantora não assinou o documento acordado e não pagou o valor estabelecido.

A lei federal Copyright Act estabelece que a agência e o fotógrafo podem ser indenizados em até US$ 150 mil por foto publicada sem a devida autorização.

