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música Jeongyeon deixa a JYP Entertainment, mas deve permanecer no Twice A Varo Entertainment confirmou a contratação e afirmou que dará suporte à artista tanto em sua carreira individual quanto nas atividades com o Twice

Jeongyeon, integrante do Twice, anunciou na última segunda-feira, 10, que não faz mais parte do elenco de artistas da JYP Entertainment, empresa responsável pela carreira do grupo desde sua estreia. A cantora, que passou cerca de 11 anos na agência, assinou um novo contrato com a Varo Entertainment, que também administra a carreira de sua irmã mais velha, a atriz Gong Seung-yeon.

A mudança, no entanto, não significa a saída de Jeongyeon do Twice. Em uma carta publicada nas redes sociais, a artista afirmou que pretende continuar participando das atividades do grupo e tranquilizou os fãs ao reforçar que o Twice continuará sendo uma de suas prioridades.

Na mensagem, Jeongyeon relembrou a relação construída com a JYP desde a adolescência e admitiu que deixar a empresa foi uma decisão que trouxe insegurança. Segundo ela, o apoio das companheiras de grupo e dos Onces, nome dado ao fandom do Twice, foi fundamental para que tivesse coragem de iniciar uma nova etapa.

A cantora também agradeceu à equipe da JYP pelo período em que esteve na empresa e destacou que pretende encarar a mudança como uma oportunidade para novos desafios profissionais.

A Varo Entertainment confirmou a contratação e afirmou que dará suporte à artista tanto em sua carreira individual quanto nas atividades com o Twice. A agência destacou ainda a experiência e a presença internacional construídas por Jeongyeon ao longo de sua trajetória no K-pop.

Foco também na atuação

Além dos trabalhos musicais, Jeongyeon deve ampliar sua atuação no mercado audiovisual. A artista está no elenco de New Recruit: The Movie, produção sul-coreana em que interpretará uma oficial enfermeira do Exército.

A escolha da Varo Entertainment também aproxima Jeongyeon de um ambiente já conhecido pela família. A empresa administra a carreira de Gong Seung-yeon e de outros atores sul-coreanos.

A mudança de agência ocorre em um período de novas movimentações contratuais envolvendo integrantes do Twice. Jeongyeon é a primeira integrante do grupo a deixar oficialmente a JYP Entertainment, mas sua decisão não altera, até o momento, sua permanência na formação.

Trajetória no Twice

Jeongyeon estreou com o Twice em 2015 e se consolidou como uma das vocalistas do grupo. Ao longo da carreira, participou de sucessos como Cheer up, TT, Likey e Fancy, que ajudaram a transformar o grupo em um dos principais nomes do K-pop mundial

Mesmo diante da mudança profissional, a artista deixou claro que pretende seguir ao lado das integrantes e dos fãs. Na carta, Jeongyeon afirmou que continuará se preparando para os novos projetos sem deixar de lado sua trajetória como integrante do Twice.



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