A- A+

CINEMA Jeremy Allen White rouba cena como Bruce Springsteen em trailer de cinebiografia; veja Astro de ''O Urso'' será protagonista de ''Springsteen: Salve-me do desconhecido'' que chega aos cinemas em outubro

Após o sucesso de "Um Completo Desconhecido", com Timothée Chalamet no papel de Bob Dylan, chegou a vez de outra estrela da música mundial ganhar sua cinebiografia: Bruce Springsteen. O lendário cantor e compositor de Nova Jersey, nos Estados Unidos, será interpretado por Jeremy Allen White, de ''O Urso'', em "Springsteen: Salve-me do desconhecido".

O longa, que conta com direção de Scott Cooper ("Coração louco"), chega aos cinemas brasileiros no dia 30 de outubro e acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial. O elenco também conta com nomes como Jeremy Strong, de "Succession", e Stephen Graham, de "Adolescência".

Antes de ganhar a tela como o "Boss", Jeremy Allen White retorna ao papel do chef Carmy Berzatto na quarta temporada de "The Bear", que estreia no próximo dia 25 de junho.



Confira o trailer:

Veja também