EUA Jeremy Allen White, suposto affair de Rosalía, faz internet suspirar com campanha de roupas íntimas Ator é conhecido pelo trabalho na série "The Bear"

Um dos atores do momento nos Estados Unidos, Jeremy Allen White, da série "The Bear", é estrela da mais nova campanha da Calvin Klein e chamou a atenção da internet ao protagonizar um ensaio pra lá de sensual com roupas íntimas da marca.

Os itens usados pelo ator faz parte da nova coleção de primavera da tradicional marca. Jeremy foi fotografado por Mert Alas, em um ensaio todo realizado tendo Nova York como pano de fundo.

Em entrevista à revista GQ, o ator de 32 anos revelou que nunca esperou ser escolhido para uma campanha da empresa, mas que ficou muito honrado com a escolha. Ele revelou que o processo para viver o lutador Kerry Von Erich no filme "The iron claw" (2023) ajudou a se preparar fisicamente para a ação promocional.

Atual vencedor do Globo de Ouro por "The Bear", o ator também concorre ao prêmio na cerimônia que acontece neste domingo (7), agora pela segunda temporada da série. Ele também está indicado ao Emmy, que acontece no próximo dia 15 de janeiro.

Após a divulgação da campanha, o nome do ator ficou em alta das redes sociais, com muitos internautas impressionados com o físico dele.

Namoro com famosa

A vida pessoal de Jeremy também tem sido alvo de atenção. O ator vem sendo apontando como possível affair da cantora espanhola Rosalía, de 31 anos. Os dois já foram fotografados inúmeras vezes juntos nos últimos meses, mas ainda não confirmaram o romance oficialmente.

Jeremy teria engatado a relação com a cantora pouco após ingressar com um pedido de divórcio, em maio, diante da ex-esposa, a atriz Addison Timlin.

