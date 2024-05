Jeremy Renner anuncia primeiro filme desde acidente que quase o matou

A- A+

Após o acidente com um veículo limpa-neve de seis toneladas que quase lhe custou a vida, no início de 2023, o ator americano Jeremy Renner está de volta ao trabalho. O site Deadline informou que ele acaba de juntar ao elenco do novo filme da série “Entre facas e segredos”, da Netflix.

Também integram a produção, que em inglês recebeu o título “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, Glenn Close, Andrew Scott, Kerry Washington, Josh O’Connor e Cailee Spaeny. A direção é assinada por Rian Johnson e a produção é de Ram Bergman.

Jeremy Renner has been cast in ‘KNIVES OUT 3’ pic.twitter.com/3jdpDi5122 — Film Updates (@FilmUpdates) May 30, 2024

Como nas duas primeiras partes da franquia, “Entre Facas e Segredos” (2019) e “Glass Onion: Um Mistério Knives Out” (2022), Daniel Craig vive o detetive Benoit Blanc e buscará solucionar um crime. Os suspeitos são interpretados por um elenco recheado de estrelas.

Renner se acidentou no primeiro dia de 2023. Ele foi atropelado por um veículo limpa-neve de seis toneladas ao tentar evitar que seu sobrinho fosse atingido.

O ator quebrou 30 ossos, passou duas semanas internado e três meses sem conseguir andar. Aos poucos, Renner, que tem 53 anos, foi retomando suas atividades. Voltou aos estúdios para filmar a terceira temporada da série “O dono de Kingstown”.

“Eles precisaram me tratar como um ator infantil”, disse o ator sobre o retorno à série. Renner afirmou ter hesitado em voltar ao trabalho, uma vez que ainda tinha que “aprender a andar de novo”. “Precisei da união de todas essas pessoas. É o poder do amor. Foi uma recuperação lenta. Hoje eu digo: estou vivo. Vivo a minha vida com um sorriso no rosto. E não há nada que fará mudar isso. Nada. É impossível para mim ter um dia ruim”, arrematou.

Veja também

polêmica Neymar indica que abrirá processo na Justiça contra Luana Piovani; entenda