jeremy renner Jeremy Renner: ator atropelado por carro de seis toneladas está com peitoral afundado Intérprete do super-herói Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, ator sofreu grave acidente ao ser esmagado por veículo limpa-neve

O ator Jeremy Renner teve o lado direito do peitoral afundado e a parte superior do tronco esmagada após sofrer um grave acidente, no último domingo (1º), enquanto retirava neve de uma rua perto de sua casa em Nevada, nos EUA. As informações constam no relatório policial realizado a partir de dados repassados por pessoas que presenciaram a tragédia ao serviço de emergência americano.

Astro da Marvel, o artista — que interpreta o herói Gavião Arqueiro nas franquias do universo cinematográfico inspirado em histórias em quadrinhos — foi encontrado em "péssimo estado", como aponta o relatório obtido pelo site "TMZ". De acordo com o documento, poucos minutos depois de ser esmagado por um limpa-neve, chamado de snowcat, Jeremy apresentava ferimentos graves no peito e no torso.

O veículo que passou por cima do ator de 51 anos o deixou em estado crítico e pesava pelo menos 6,5 mil quilos, o equivalente a mais do que três carros. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos EUA, um automóvel médio pesa cerca de 2 mil quilos.

O registro afirma que Renner podia ser ouvido gemendo ao fundo da ligação — e que ele estava com sangramento intenso na cabeça, além de outros ferimentos desconhecidos. De acordo com o documento, o ator foi "completamente esmagado" pelo snowcat (maneira como o veículo é conhecido), e ele estava tendo "extrema dificuldade" para respirar.

Ator está 'muito mal'

Renner postou no Instagram uma foto de seu estado num hospital da cidade de Reno, dizendo estar "muito mal". É possível ver seu rosto bastante machucado. "Obrigado a todos pelas palavras amáveis. Estou muito mal agora para digitar. Mas envio amor a todos vocês", afirmou Renner na postagem.

Colegas de trabalho do ator manifestaram apoio nas redes sociais, desejando rápida e boa recuperação. Entre eles, estão o ator de Thor, Chris Hemsworth; o que faz Capitão América, Chris Evans; o que dá vida ao Senhor das Estrelas de "Guardiões da Galáxia", Chris Pratt; e o que interpreta Hulk, Mark Ruffalo.

Autoridades locais dizem que Renner estava ajudando um membro da família a tirar o carro da neve pesada, com o Snowcat. O ator saiu do carro para conversar com o familiar, e o veículo começou a deslizar. Renner tentou então voltar para o banco do motorista, quando foi esmagado.

