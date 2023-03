A- A+

acidente Jeremy Renner está se recuperando de acidente com sistema inovador de "terapia de compressão" Ator foi esmagado por veículo limpa-neve de seis toneladas, em janeiro deste ano, no quintal de sua casa

Jeremy Renner, de 51 anos, o "Gavião Arqueiro" da Marvel, está se recuperando do grave acidente que sofre no quintal de sua casa, em Reno, nos EUA, em janeiro deste ano. O ator teve o lado direito do peitoral afundado e a parte superior do tronco esmagada, ao ser esmagado por um veículo limpa-neve de seis toneladas. Nesta terça-feira, Renner compartilhou em uma rede social uma foto em que aparece usando o "NICE1", um aparelho com sistema inovador de "terapia de compressão". "Dia chuvoso, dia de recuperação", escreveu.

Além da compressão, o aparelho também tem uma "terapia fria" sem o uso de gelo. Ele é ideal para atletas profissionais de esqui e snowboard como uma ferramenta "para ajudar as pessoas a se recuperarem mais rapidamente após a cirurgia, pós-lesão e pós-treino". No caso de Renner, ele passou por uma cirurgia após sofrer trauma torácico contuso e lesões ortopédicas. O ator estava em estado crítico e ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Recuperação total do ator pode levar dois anos

A recuperação total de Jeremy Renner pode levar "dois anos", de acordo com amigos próximos do ator. Depois de duas semanas internado em um hospital, ele seguiu com o tratamento de casa.

Em entrevista ao jornal britânico "The Independent", amigos de Renner explicaram que a estrela da Marvel talvez "demore anos para se recuperar" completamente. "Os médicos tendem a espaçar as operações para dar tempo ao processo de cura natural do corpo, e esse é o caso aqui", disse uma fonte.

