caso renner Jeremy Renner fará primeira aparição pública após acidente em que quebrou mais de 30 ossos O astro de "Vingadores" teve o lado direito do peitoral afundado e a parte superior do tronco esmagada por um Snowcat

Jeremy Renner, de 51 anos, fará sua primeira aparição pública desde que sofreu um grave acidente no quintal de sua casa, em Reno, nos EUA, em janeiro deste ano. O Gavião Arqueiro da Marvel deve comparecer à estréia de sua série "Rennervations", em Los Angeles. No dia 11 de abril está programado uma exibição e uma sessão de perguntas e respostas ao vivo com o artista, de acordo com a Disney +.

O astro de "Vingadores" e "Guerra ao terror" teve o lado direito do peitoral afundado e a parte superior do tronco esmagada por um Snowcat, uma máquina de remover neve que pesa seis toneladas, após ajudar um familiar que teve o carro atolado pela neve.

A nova produção acompanhará Renner e sua equipe de construtores especializados viajando o mundo para conhecer e auxiliar diferentes comunidades, reinventando veículos desativados e transformando-os em criações que tenham um novo propósito para os moradores locais. O ator disse que o trabalho e a produção é uma das suas maiores paixões e que dão a força que precisa para focar em sua recuperação.

“Estou nessa jornada há muitos anos e comecei em minha comunidade construindo veículos para pessoas necessitadas. Mas, alguns anos atrás, pensei: 'Como posso ampliar e criar um impacto maior em toda a comunidade?' – e é isso que essa série irá mostrar” disse Renner quando a data de estreia da série foi anunciada, completando que mal pode esperar para que o mundo veja o trabalho.

"30 ossos quebrados"

Em um texto postado em seu Instagram em janeiro, após passar por uma cirurgia, Renner revelou ter quebrado mais de 30 ossos. No dia 21 de março, o ator compartilhou em uma rede social uma foto em que aparece usando o "NICE1", um aparelho com sistema inovador de "terapia de compressão". "Dia chuvoso, dia de recuperação", escreveu.

Além da compressão, o aparelho também tem uma "terapia fria" sem o uso de gelo. Ele é ideal para atletas profissionais de esqui e snowboard como uma ferramenta "para ajudar as pessoas a se recuperarem mais rapidamente após a cirurgia, pós-lesão e pós-treino". No caso de Renner, ele passou por uma cirurgia após sofrer trauma torácico contuso e lesões ortopédicas. O ator estava em estado crítico e ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Recuperação total do ator pode levar dois anos

A recuperação total de Jeremy Renner pode levar dois anos, de acordo com amigos próximos do ator. Depois de duas semanas internado em um hospital, ele seguiu com o tratamento de casa.

Em entrevista ao jornal britânico "The Independent", amigos de Renner explicaram que a estrela da Marvel talvez "demore anos para se recuperar" completamente. "Os médicos tendem a espaçar as operações para dar tempo ao processo de cura natural do corpo, e esse é o caso aqui", disse uma fonte.

