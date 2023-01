Jeremy Renner faz primeira publicação nas redes sociais após acidente: "Obrigado a todos"

A- A+

O ator americano Jeremy Renner fez sua primeira publicação nas redes sociais após se acidentar enquanto guiava um veículo para limpar neve na área de sua propriedade em Reno, no estado de Nevada. Ele precisou ser submetido a uma cirurgia após sofrer trauma torácico e lesões ortopédicas.

"Obrigado a todos por suas amáveis palavras. Estou muito mal agora para digitar. Mas envio amor a todos vocês", escreveu o americano.





Segundo o empresário do ator, Renner permanece em estado crítico, mas estável.

Nesta terça-feira (3), a prefeita da cidade de Reno, Hillary Schieve deu maiores detalhes sobre o acidente sofrido pelo intérprete do Gavião Arqueiro, herói dos filmes da Marvel. Segundo contou a um jornal local, Renner tentava ajudar um desconhecido que estava preso com o carro na neve. O ator acabou atropelado por seu próprio veículo para limpar neve, sofrendo graves danos nas pernas e no tórax.

O acidente ocorreu na manhã de domingo, 1º de janeiro, próximo da residência do ator, um rancho que fica a 25 minutos de distância do centro de Reno, cidade tradicional do estado de Nevada. Schieve revelou que foi chamada ao local do acidente logo que o caso foi reportada. A nota oficial da família de Renner sobre o acidente trazia um agradecimento ao trabalho da prefeita.

