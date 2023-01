Jeremy Renner, o "Gavião Arqueiro", da Marvel, sofre acidente e seu estado é crítico

A- A+

O ator Jeremy Renner, conhecido por interpretar o super-herói Gavião Arqueiro, na franquia "Vingadores", da Marvel, sofreu um acidente enquanto limpava a neve em sua residência, em Sierra Nevada (EUA). Segundo um representante do ator confirmou, nesse domingo, ao Hollywood Reporter, e compartilhado pelo The Guardian, "Jeremy está em estado crítico, mas estável".

A residência de Jeremy fica localizada próximo ao Lago Tahoe, região que foi fortemente atingida por tempestades de inverno, na véspera do Ano Novo, assim como outras partes dos Estados Unidos também sofreram com o que já foi considerado a nevasca do século.

"Ele está recebendo cuidados excelentes e sua família está com ele", acrescentou o representante, sem especificar onde e como aconteceu o acidente com o ator.

O Gabinete do Xerife do Condado de Washoe informou que atendeu a um chamado de uma lesão traumática por volta das 09h, no horário local, neste domingo. E acrescentou que Renner foi a única pessoa ferida.

Os agentes providenciaram o transporte médico de Renner. O ator foi levado de helicóptero para um hospital da região.

Em 12 de dezembro, o ator, de 51 anos, postou uma foto no Twitter sobre as condições climáticas severas na área de Lake Tahoe, que faz fronteira com a Califórnia e Nevada e é um destino de esqui mundialmente famoso. A legenda da imagem dizia: "A neve no Lago Tahoe não é brincadeira".

