Jeremy Renner: recuperação total do ator pode levar dois anos, diz amigo

A- A+

A recuperação total de Jeremy Renner pode levar "dois anos", de acordo com amigos próximos do ator. O artista se recupera depois de um grave acidente enquanto guiava um veículo para limpar neve na área de sua propriedade em Reno, nos EUA.

Renner recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira. Ele agora continua o tratamento de casa. Nesta terça, ele publicou uma mensagem no Twitter na qual afirma estar feliz.

"Apesar da minha névoa mental, eu fiquei muito feliz de assistir o episódio 201 com minha família em casa", escreveu Renner no Twitter.

Em entrevista ao jornal britânico "The Independent", amigos de Renner explicaram que a estrela da Marvel talvez "demore anos para se recuperar" completamente. "Os médicos tendem a espaçar as operações para dar tempo ao processo de cura natural do corpo, e esse é o caso aqui", disse uma fonte.

O astro de "Vingadores" e "Guerra ao terror" teve o lado direito do peitoral afundado e a parte superior do tronco esmagada e segue internado após sofrer um grave acidente no domingo, enquanto guiava um veículo para limpar neve na área de sua propriedade em Reno, no estado de Nevada. O veículo que passou por cima do ator de 51 anos o deixou em estado crítico e pesava pelo menos 6,5 mil quilos, o equivalente a mais do que três carros.

Autoridades locais dizem que Renner estava ajudando um membro da família a tirar o carro da neve pesada, com o Snowcat. O ator saiu do carro para conversar com o familiar, e o veículo começou a deslizar. Renner tentou então voltar para o banco do motorista, quando foi esmagado.

No Hospital, Renner postou no Instagram, há duas semanas, uma foto de seu estado num hospital da cidade de Reno, dizendo estar "muito mal". É possível ver seu rosto bastante machucado. "Obrigado a todos pelas palavras amáveis. Estou muito mal agora para digitar. Mas envio amor a todos vocês", afirmou Renner na postagem.

Veja também

TEATRO Agrinez Melocompartilha sobre a Dramaturgia dos Orixás em evento online