Jeremy Renner Jeremy Renner: tudo o que sabemos sobre o acidente e o estado de saúde do ator Conhecido pelo papel de Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, ator segue internado após acidente grave nos Estados Unidos

Astro de "Gavião Arqueiro", "Vingadores" e "Guerra ao terror", Jeremy Renner segue internado nos Estados Unidos após sofrer um grave acidente no domingo, enquanto guiava um veículo para limpar neve na área de sua propriedade em Reno, no estado de Nevada. Desde então, os fãs tentam entender o que aconteceu com o ator e como está seu atual estado de saúde.

Uma publicação nas redes sociais de Renner nesta terça tranquilizou um pouco os amigos e seguidores, mas algumas perguntas ainda estão no ar. Resolvemos separar então tudo o que sabemos sobre o acidente e o estado de saúde do astro do Universo Cinematográfico da Marvel.

Quando

O acidente de Jeremy Renner aconteceu no domingo, dia 1º de janeiro de 2023, na manhã seguinte à virada de Ano Novo, próximo da residência do ator, um rancho que fica a 25 minutos de distância do centro de Reno.

O que aconteceu

Ao tentar deixar a residência da família Renner, um parente do ator ficou preso com seu carro na neve. Como fazia regularmente, o intérprete do Gavião Arqueiro pegou seu veículo de retirar neve para limpar a estrada que leva à sua residência e para desatolar o carro. Após conseguir rebocar o automóvel, Renner deixou o removedor de neve para conversar com o motorista. Foi quando o veículo começou a se mover sozinho.

Segundo Darin Balaam, xerife do Condado de Washoe, em Nevada, Renner teria tentado subir na cabine do limpa-neve, chamado de snowcat, modelo Pistenbully para desligar a máquina, puxada por esteiras e do tamanho de uma caminhonete, quando acidentalmente o veículo de seis toneladas esmagou sua perna.

"Ele estava ajudando uma pessoa presa na neve. Estava sempre ajudando os outros. Ele sempre me ligava e dizia, 'prefeita, do que está precisando?'", disse a prefeita de Reno, Hillary Schieve, ao jornal local Reno Gazette Journal.

Resgate

Assim que ocorreu o acidente, parentes e vizinhos do ator se mobilizaram para ajudar. Não havia nenhum médico no local, segundo o xerife, e a ajuda via helicóptero demorou mais do que o ideal por causa das condições climáticas. A aeronave teve dificuldades em encontrar um lugar seguro para pousar.

O ator foi resgatado por helicóptero e encaminhado para um hospital local no próprio domingo, quando foi internado em estado crítico, mas estável.

Tratamento

Na segunda (2), o ator foi submetido a duas cirurgias para tratar de trauma torácico contuso e lesões ortopédicas. Seu estado permaneceu considerado grave, mas estável, segundo informações do agente e da família.

Post nas redes

Renner surpreendeu os fãs ao postar uma imagem no hospital nesta terça-feira (3). "Obrigado a todos por suas amáveis palavras. Estou muito mal agora para digitar. Mas envio amor a todos vocês", escreveu o americano.

Após a publicação, vários artistas mandaram mensagens de apoio ao ator, como colegas dos filmes da Marvel e até a cantora brasileira Anitta.

Próximos passos

A família e o agente do ator têm evitado maiores detalhes sobre o estado de saúde, sobre a gravidade do quadro e sobre os próximos passos do tratamento/recuperação.

Nesta quarta (4), a irmã do ator, Kim Renner afirmou em entrevista ao canal CBS 13: "Estamos muito empolgados com o progresso dele. Quem conhece o Jeremy sabe que ele é um lutador e não brinca em serviço. Ele está superando todas as expectativas de progresso."

Investigação

De acordo com o xerife Balaam, o caso parece ter sido apenas um trágico acidente. O veículo ainda irá passar por uma vistoria para tentar identificar falhas mecânicas, mas a política não trabalha com a hipótese de sabotagem.

