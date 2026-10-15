Jerry Seinfeld ironiza protesto pró-Palestina em stand up

A- A+

O ator e comediante Jerry Seinfeld foi alvo de protestos pró-Palestina durante uma apresentação de stand up em Chicago, nos Estados Unidos. Durante o show, o humorista foi interrompido inúmeras vezes por ativistas gritando contra Israel e o conflito na Faixa de Gaza.

"Seinfeld, você vai ver, a Palestina será livre", gritou um protestante, enquanto que outro afirmou que "já basta de genocídio".

O comediante reagiu com ironia diante dos protestos, chegando a dançar no palco e afirmar: "Eu sou racista. É um genocídio e eu gosto disso". Ele ainda concluiu: "Eu vou descobrir quanto você pagou em seu ingresso e mandar (o valor) para Israel".

O momento foi registrado em vídeo por pessoas presentes na apresentação e viralizou rapidamente nas redes sociais.

Desde os ataques do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro do ano de 2023, Jerry Seinfeld, conhecido em especial pela série que leva seu sobrenome, tem dado declarações favoráveis a Israel, e chegou a viajar ao país para se encontrar com parentes das pessoas sequestradas e levadas para Gaza.

Sua esposa, Jessica Seinfeld, chegou a promover um protesto a favor de Israel no campus da Universidade da Califórnia em Los Angeles, um dos epicentros das manifestações pró-Palestina. Em 2024, um acampamento de ativistas contra a guerra foi atacado na mesma universidade, e a polícia foi acusada de leniência no caso.

Veja também