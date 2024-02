Jesse Baird: colega de apresentador morto na Austrália pensou que sangue era suco de beterraba

A- A+

O colega de apartamento do australiano e apresentador de TV Jesse Baird contou à imprensa local que dormiu na casa com os cadáveres do amigo e de seu parceiro, Luke Davies, após os dois serem mortos. O crime ocorreu na casa em que o grupo dividia em Bugonia, a cerca de quatro horas de Sydney, na Austrália e tem como principal suspeito o policial e ex-namorado de Jesse, Beau Lamarre-Condon.

Os amigos que dividiam apartamento com o apresentador dizem que encontraram o local desarrumado e com uma mancha vermelha no quintal, ao que eles atribuíram como suco de beterraba que Jesse provavelmente teria derramado. A sujeira, na verdade, é analisada pela polícia como sangue proveniente de uma lona azul que escondia os corpos do casal na área externa. Os dois foram transportados dentro de sacos para armazenar pranchas de surfe.

— Foram encontradas duas capas de [prancha de] surfe, e alguns detritos e outros itens de interesse. Vamos alegar que ele agiu sozinho e é o único responsável pelos assassinatos de Luke e Jesse. Vamos alegar que ele é o único responsável por colocar os corpos de Luke e Jesse no local — explicou o detetive Danny Doherty.

De acordo com um relatório compartilhado pelo The Mirror, durante o ano passado, Jesse contou ao amigos sobre uma 'figura sombria' que viu parada na ponta de sua cama em uma ocasião, mas o apresentador não chegou a denunciar o incidente à polícia. As autoridades creem que Jesse e Beau ainda mantinham proximidade.



— Houve relatos de atividades naquela casa que, em retrospectiva, parecem suspeitas, no entanto, naquela fase de agosto do ano passado, meu entendimento é que eles ainda estavam em algum tipo de relacionamento — contou Dave Hudson, o comissário assistente da Força Policial de Nova Gales do Sul.

O desaparecimento de Baird, de 26 anos, e de Davies, de 29, chocou a Austrália e mobilizou as autoridades locais desde a semana passada. Os dois foram vistos em público pela última vez, na segunda-feira da semana passada, em Paddington, um subúrbio de Sydney. Imagens de câmeras de segurança flagraram os dois perto de onde moravam e a passagem de uma van branca pela região. Baird não apareceu para trabalhar desde então.

Em meio às investigações sobre o sumiço, a polícia encontrou roupas manchadas de sangue numa caçamba de lixo na rua, a cerca de 28 quilômetros da residência do casal. No local também foram achados um telefone, chaves e cartões de crédito pertencentes às vítimas.

