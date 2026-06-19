Jesse Eisenberg critica rotina fitness propagada nas redes em evento da Men's Health
O ator e diretor indicado ao Oscar chamou algumas das práticas propagadas pela internet como "narcisismo" e diz não se submeter a este tipo de treinamento
Conhecido por filmes como "A Rede Social" e "Truque de Mestre", Jesse Eisenberg detonou hábitos fitness que dominam as redes sociais da atualidade. O ator e diretor indicado ao Oscar chamou algumas das práticas propagadas pela internet como "narcisismo" e diz não se submeter a este tipo de treinamento.
"Acho ridículo", disse Eisenberg durante um evento organizado pela revista Men's Health. "Muitas dessas coisas, quando leio sobre elas, parecem apenas narcisismo disfarçado de saúde. [Passa] essa sensação de que eu deveria viver para sempre. Para mim, isso é simplesmente insano."
Mencionando como exemplos métodos como imersão em água gelada e "treinos voltados para melhorar o VO2 (volume de oxigênio) máximo", o ator afirmou que a maneira como esse tipo de rotina é retratada como "ética" na grande mídia se tornou um problema. "Se recategorizarmos isso dessa forma, não ficaríamos tão preocupados em fazer essas coisas."
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"Nós confundimos isso com uma espécie de modo ético de viver, o que considero um erro completo e algo que nos leva cada vez mais a uma espécie de egoísmo como cultura. Não gosto quando vejo pessoas na academia tentando maximizar tudo. É como: qual é o objetivo disso para você? Eu entendo se for um hobby e se for divertido para você - aí tudo bem. É como jogar um jogo de tabuleiro ou qualquer outra coisa. Mas confundir isso com algum tipo de maneira ética de viver me parece algo tão equivocado e incorreto."
Questionado durante o debate pelo diretor editorial da Men's Health, Richard Dorment, Eisenberg afirmou que tem perguntas a fazer a quem prega tais hábitos. "Qual a utilidade disso? Explique-me como o que você está fazendo ajuda o mundo ou qualquer coisa além da sua própria vaidade e longevidade? E se você tiver uma boa resposta, eu direi 'fantástico'. Mas a minha impressão é que 99% das pessoas que fazem essas coisas não têm uma boa resposta."